Evo što treba Hrvatskoj da bude nositelj na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija praktički je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Samo bi ludi scenarij "vatrenima" mogao uskratiti "američki san" u preostale dvije utakmice kvalifikacija protiv Farskih Otoka (petak, 20.45 sati) i Crne Gore (ponedjeljak, 20.45 sati).

Dalićeve rošade: Trojicu igrača vratio je u kadar. Majeru, Luki Sučiću i Baturini tek pretpoziv!

Remi s Češkom malo je Hrvatskoj zakomplicirao put do statusa nositelja u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, koji će se održati 5. prosinca. Po prvi put u povijesti sudjelovat će čak 48 reprezentacija na turniru, a ostala su samo dva mjesta u prvoj jakosnoj skupini za Mundijal.

Status nositelja već su osigurali domaćini SAD, Meksiko i Kanada te južnoameričke velesile Brazil te Argentina. U tom su društvu i jaki europski igrači poput svjetskog doprvaka Francuske i europskog prvaka Španjolske te Engleska i Portugal. Prema kalkulacijama stranice Football Meets Data, reprezentacije Belgije i Nizozemske vrlo su blizu prvoj skupini, što ostavlja zapravo samo jedno mjesto među elitom.

A tu Hrvatskoj nije jednostavan put. Naime, još su Italija, Njemačka i Maroko blizu prvoj jakosnoj skupini. Talijanima je dovoljno da pobjede u dvije preostale utakmice protiv Moldavije i Norveške, koja je na maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica. Nijemci moraju pobijediti obje utakmice, ali im to nije dovoljno, "elf" se mora nadati i kiksu Talijana, a momčad Juliana Nagelsmanna čekaju utakmice s Luksemburgom i Slovačkom.

Onda na red dolazi Hrvatska, koja također mora pobijediti obje utakmice, ali i čekati kikseve Talijana te Nijemaca. Najteži je scenarij za Maroko, koji, suvišno je već pisati, mora pobijediti obje utakmice i nadati se lošim rezultatima Italije, Njemačke i Hrvatske!