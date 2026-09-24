Evo što znamo o Talijanima koji će graditi novi Maksimir! Dolaze iz Milana, još nisu radili stadion

U četvrtak su u Zagrebu članovi Ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog stadiona Maksimir i sportskog centra Svetice. Na natječaj je stiglo čak 88 radova iz više od 20 zemalja, a trajao je od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine.

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Koautori prvoplasiranog rada su Talijani, VG13 Architects Studio Associatio, Tommaso Fantini i Alberto Rossi, uz pet suradnika, Nikolu Anđelića, Giovannija Campagnu, Niccoloa Pastija, Tommasa Salu i Massilimiana Selenatija. Ova je ekipa odgovorna za projekt koji je izvan njihovih dosadašnjih okvira.

Cijeli projekt, koji uz izgradnju stadiona sa 35.000 sjedećih mjesta uključuje i izgradnju sportskog kompleksa Svetice, procijenjen je na 205 milijuna eura. Informacija koja brzo "bode u oči" jest činjenica kako VG13 Architects nikad nije projektirao nogometni stadion.

Foto: Grad Zagreb

Riječ je o firmi koja se primarno bavila izgradnjom stambenih objekata, javnih građevina, prenamjenama, industrijskim objektima i paviljonima. Jasno je, dakle, kako je izgradnja novog stadiona Maksimir uvjerljivo najveći projekt ove talijanske firme sa sjedištem u Milanu.

Među značajnijim pothvatima tvrtke VG13 izdvaja se "Concrete Warehouse" u milanskom neboderu Torre Breda. Ističe se i prenamjena nekadašnje crkve u kulturni prostor u Verucchiju, kao i hotel u Marakešu.