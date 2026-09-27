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Evo tko će biti glavni sudac na utakmici Španjolske i Hrvatske

Piše Ivan Kužela,
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Evo tko će biti glavni sudac na utakmici Španjolske i Hrvatske
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Susret Hrvatske i Španjolske sudit će Nizozemac Serdar Gözübüyük, objavila je Uefa. Nizozemac još nije sudio 'vatrenima', ali 'furiji' je u nekoliko navrata

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Hrvatsku u utorak u Sevilli očekuje dvoboj sa Španjolskom, a Uefa je za glavnog suca utakmice odredila Serdara Gözübüüyükа. Susret na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan počinje u 20.45 sati. Četrdesetogodišnji Nizozemac turskog podrijetla međunarodnu sudačku licencu ima od 2012. godine, dok utakmice nizozemskog prvenstva sudi od 2010. godine.

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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Sevilli će mu pomagati sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig, koji su određeni za pomoćne suce. Četvrta sudačka funkcija pripala je Jeroenu Manschotu, dok će VAR sobom upravljati Pol van Boekel. Njegov pomoćnik bit će Clay Ruperti, također iz Nizozemske.

Za Gözübüüyka će ovo biti četvrti susret Španjolske u međunarodnim natjecanjima. Dosadašnji učinak Španjolaca u utakmicama koje im je sudio je dvije pobjede i jedan remi. Prvi put vodio ih je 2022. protiv Švicarske u Ženevi, zatim godinu poslije protiv Škotske u Sevilli, dok je posljednji put bio glavni sudac Španjolskoj 2024. u Beogradu protiv Srbije.

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Foto: MATTEO CIAMBELLI

Hrvatsku, međutim, dosad nije vodio kao prvi sudac. S hrvatskom reprezentacijom susreo se u dvije utakmice u drugačijoj ulozi. Bio je četvrti sudac na dvoboju Lige nacija između Hrvatske i Francuske u Zagrebu 2020., a istu je funkciju imao i četiri godine poslije na Europskom prvenstvu u susretu Hrvatske i Italije u Leipzigu.

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