Evo tko dijeli pravdu na susretu Hrvatske i Farskih otoka u Rijeci

Europska nogometna federacija (Uefa) objavila je sudačku postavu za kvalifikacijsku utakmicu skupine L za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Farskih Otoka, koja će se odigrati u petak na Rujevici s početkom u 20.45 sati.

Glavni sudac bit će Azerbajdžanac Alijar Agajev, a pomagat će mu sunarodnjaci Zejnal Zejnalov i Akif Amirali. Četvrti sudac bit će Elchin Masiyev, također iz Azerbajdžana. Za videosustav (VAR) zadužen je Portugalac Tiago Martins, dok će njegov pomoćnik biti Bruno Esteves iz iste zemlje.

Agajev je već sudio hrvatskom viceprvaku. U ožujku prošle godine vodio je dvoboj Dinama i PAOK-a u osmini finala Europske lige, kada je u Zagrebu Dinamo slavio 2-0, a u uzvratu teško izgubio 5-1.

Hrvatska u posljednja dva susreta treba osvojiti samo jedan bod kako bi i matematički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.