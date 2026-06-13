U subotu u 21 sat igraju Švicarska i Katar, u ponoć je utakmica Brazila i Maroka. U noći sa subote na nedjelju, u tri ujutro, igraju Haiti i Škotska, a u šest Australija i Turska. Sve utakmice pratite uživo na 24sata.hr.
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Evo tko igra na Svjetskom prvenstvu u subotu, 13. lipnja i nedjelju, 14. lipnja
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U subotu u 21 sat igraju Švicarska i Katar, u ponoć je utakmica Brazila i Maroka. U noći sa subote na nedjelju, u tri ujutro, igraju Haiti i Škotska, a u šest Australija i Turska. Sve utakmice pratite uživo na 24sata.hr.
13./14. lipnja
skupina B, 21.00: Katar - Švicarska (San Francisco)
skupina C, 0.00: Brazil - Maroko (New Jersey)
skupina C, 3.00: Haiti - Škotska (Boston)
skupina D, 6.00: Australija - Turska (Vancouver)
U kampu hrvatske reprezentacije na press konferenciji od 23.15 koju pratimo uživo govorit će Marin Pongračić i Marco Pašalić, a trening u kampu u Alexandriji zakazan je za ponoć po našem vremenu, odnosno 18 po lokalnom.
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