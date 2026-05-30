Evo tko je tragičar Arsenala u finalu Lige prvaka! Nekada je igrao za Dinamo, a sad će na SP

Nogometaši PSG-a osvojili su drugu sezonu uzastopno Ligu prvaka. Nakon boljeg izvođenja penala pobijedili su engleski Arsenal. Tragičar utakmice ispao je stoper 'topnika' Gabriel koji je promašio odlučujući jedanaesterac.

Pogodak za vodstvo Arsenala dao je Havertz u šestoj minuti utakmice, a izjednačio je iz penala Dembele u 65. minuti susreta. Prilike su dolazile s obje strane, ali u produžetke i na penale se išlo s rezultatom 1-1. U lutriji penala za PSG su zabili Ramos, Doué, Hakimi i Beraldo, a promašio je Mendes. Kod Arsenala su zabili Gyökeres, Rice i Martinelli, a uz Gabriela je promašio Eze.

Tko je Gabriel?

Gabriel je 28-godišnji brazilski stoper koji je član Arsenala od 2020. godine otkako je došao iz Lillea za 26 milijuna eura. Zanimljiva je činjenica da je prije francuskog kluba igrao za Dinamo jednu polusezonu i to 2018. godine. Odigrao je tek jednu utakmicu za prvu momčad 'modrih', a 11 susreta za drugu ekipu kluba s Maksimira.

U karijeri je igrao za Avai, Troyes, Dinamo, Lille i Arsenal. Trenutačno je jedan od najboljih stopera svijeta i prema Transfermarktu vrijedi 75 milijuna eura. Ugovor s 'topnicima' ima do 2029. godine, a krasi ga sjajna skok igra, čvrstina i kvaliteta u srcu Arsenalove obrane. S Brazilom će na Svjetsko prvenstvo pod okriljem Carla Ancelottija; do sad je za reprezentaciju odigrao 17 utakmica i zabio jedan gol.

Vrijeme u Dinamu

Gabriel kod Marija Cvitanovića, tad trenera prve momčadi, nije dobio ni minute. Nikola Jurčević naslijedio je Cvitanovića i pod njim je Gabriel odigrao jedinu utakmicu za 'modre'. Bilo je to u 32. kolu na Maksimiru protiv Rijeke. Stasiti Brazilac odigrao je svih 90 minuta u paru s Dinom Perićem, a gosti su pobijedili 1-0 golčinom Maxwella Acostyja.

Izvori bliski klubu kazivali su nam da su znali da je Gabriel "bomba od igrača" te da ga nisu željeli gurati u prvu momčad kako bi mu na taj način koliko-toliko srušili cijenu pa ga po povoljnijim uvjetima pokušali dovesti iz Lillea.

Francuzi su, prema nekim pričama, za Gabriela tražili četiri, pet, a prema nekima čak i sedam milijuna eura. Tu priču demantira Domagoj Lisica (43), posrednik koji je Gabriela doveo u Dinamo.

- Gabriel je imao ugovor s Lilleom i mjesečnu plaću od 50.000 eura. Luis Campos, tadašnji sportski direktor Lillea, a sad PSG-a, rekao mi je da Brazilac može na posudbu u Dinamo ako 'modri' preuzmu njegovu plaću ili barem dio. Iz Dinama su mi rekli da ne mogu sudjelovati čak ni u dijelu plaće. Campos mi je rekao: "To nije normalno, ubit' će me Gerard Lopez (tadašnji predsjednik Lillea, op. a.)". Nekako sam ga uspio nagovoriti jer smo u dobrim odnosima. Inzistirao je i igrač jer je prvi dio sezone proveo u Troyesu u kojem nije baš igrao. Tek je došao iz Brazila i trebalo mu je utakmica kako bi se adaptirao na europski nogomet - tvrdi nam Lisica.

Hrvatski menadžer nastavio je...

- Gabriel je u Dinamo došao besplatno. 'Modri' nisu morali platiti ni posudbu ni pokrivati igračevu plaću. Dinamo ga je stavio u drugu momčad. Bio je zvijer, odskako je od svih u Dinamu II. Za njega su utakmice u drugom rangu hrvatskog nogometa bile lagane, ali svaku je odrađivao kao da igra finale Lige prvaka. Isto tako i treninge. Bio je ogroman potencijal, kvalitetan igrač, još je i ljevak. U prvoj momčadi dobio je priliku samo protiv Rijeke i bio je igrač utakmice. Bez obzira na to, svidjelo mu se u Zagrebu i htio je ostati. Za tu opciju bio je i njegov tadašnji menadžer Leonardo Cornacini, i danas moj prijatelj. Gabriel nije htio natrag u Lille, ali Dinamo nije imao ni sluha ni interesa. Propustio je kapitalca... Bio preskup? Glupost! "Modri" su ga mogli imati za milijun i pol eura.

'Postao je jedan od najboljih'

Tko je odlučio da Gabriel nije za Dinamo?

- Sportski direktor bio je Marijan Vlak. Gabriel se vratio u Lille, izborio se za mjesto u prvih 11, a kasnije otišao u Arsenal za gotovo 30 milijuna eura. Postao je jedan od najboljih braniča na svijetu - završio je Lisica...