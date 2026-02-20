Obavijesti

OSTALO JE JOŠ DVA DANA

Evo tko nosi hrvatsku zastavu na ceremoniji zatvaranja ZOI

Piše HINA,
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Hrvatsku trobojnicu nosit će skijaši trkači Marko Skender i Tena Hadžić, a s njima će u mimohodu biti i Ema Sobol.

 Tena Hadžić i Marko Skender, hrvatski olimpijci u skijaškom trčanju, bit će stjegonoše na svečanom zatvaranju XXV. zimskim olimpijskih igara Milano-Cortina 2026., koje će u nedjelju biti održano u drevnoj rimskoj Areni u Veroni, priopćili su u petak iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

Tena je tu čast imala i prije četiri godine na zatvaranju Igara u Pekingu, gdje je Marko Skender bio nositelj hrvatskog barjaka na svečanom otvaranju, uz alpsku skijašicu Zrinku Ljutić.

Marko će biti i posljednji hrvatski sportaš koji će nastupiti na ZOI Milano-Cortina 2026., a u subotu ga čeka utrka na 50 kilometara klasičnom tehnikom.

Uz Skendera i Hadžić, u mimohodu sportaša će sudjelovati i treća članica hrvatske nordijske reprezentacije, 18-godišnja Ema Sobol, kojoj su ovo bile prve olimpijske igre na kojima je nastupila.

Svečano zatvaranje će započeti u nedjelju u 20 sati.

Bližimo se kraju, pa je tako došlo vrijeme da vas obavijestimo tko će biti stjegonoše na zatvaranju u Veroni. Hrvatsku trobojnicu nositi će skijaši trkači Marko Skender i Tena Hadžić, a s njima će, u mimohodu biti i Ema Sobol.

