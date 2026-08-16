Evo tko sudi našim klubovima u Europi: Dinamo ga ne pamti po dobrom, Riječanima sudi Mađar

Nakon što je objavljeno tko će suditi Hajduku u play-offu Konferencijske lige protiv Rakowa iz Czestochowe (četvrtak, 21 sat na HDTV-u) i preostala dva hrvatska kluba saznala su tko će dijeliti pravdu na njihovim dvobojima.

Aktualni hrvatski prvak Dinamo u utorak kreće u borbu za Ligu prvaka gdje na Maksimiru dočekuje norveški Viking (21 sat). 'Modrima' će prvu utakmicu play-offa za LP suditi nizozemski sudac Serdar Gözübüyük koji im je do sada sudio četiri puta. Međutim, nije im u najljepšem sjećanju. Svaki puta kada im je Nizozemac sudio su izgubili. Jednom u Ligi prvaka (0-2 na gostovanju kod Manchester Cityja), te triput u Europskoj ligi protiv Tottenhama (0-2), RB Salzburga (2-4) i Viktorije Plzen (1-2), koju su Zagrepčani te sezone (2018./’19.) nakon uzvrata izbacili u nokaut-fazi pobjedom 3-0 na Maksimiru.

Plzen: Prva utakmica 1/16 Europske lige, Viktoria Plzen - GNK Dinamo Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gözübüyüku će na Maksimiru pomagati sunarodnjaci Patrick Inia, Rogier Honig i Joey Kooij, dok će u VAR sobi biti Pol van Boekel i Richard Martens.

Dva dana kasnije, slijedi okršaj Rijeke i Midtjyllanda u Danskoj (19 sati). Glavni sudac te utakmice bit će Mađar Balázs Berke. Njemu će pomagati Vencel Tóth, Balázs Szert i Bence Csonka, dok su za VAR zaduženi Tamás Bognár i Eszter Urban. Berke ima jako malo iskustva s našim momčadima, pa je tako dosad samo sudio našoj U-21 reprezentaciji u jednoj utakmici.