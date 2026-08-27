Evo koga ste proglasili krivim za poraz Dinama. Samo nekoliko igrača dobilo 'prolaznu' ocjenu

Nogometaši Dinama u uzvratnom susretu 4. pretkola Lige prvaka izgubili su od Vikinga s 3-1 i tako se oprostili od Lige prvaka za ovu sezonu. Svoj put nastavit će u Europskoj ligi.

Nakon susreta objavili smo anketu u kojoj su čitatelji mogli ocijeniti igrače Dinama u uzvratnom susretu protiv Vikinga. Nakon što je svoje ocjene dalo 2162 čitatelja, najvišu prosječnu ocjenu dobio je Matteo Pérez Vinlöf - 2,9, slijedi strijelac vodećeg gola za Dinamo u 10. minuti Arber Hoxha s prosječnom ocjenom 2,7 koliko je dobio i veznjak Luka Stojković.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Prosječnu ocjenu 2,5 od naših čitatelja dobili su Lukas Kačavenda i Josip Mišić. S prosječnom ocjenom 2,4 slijede Dion Drena Beljo, Sergi Dominquez i Niko Galešić. Prema čitateljima prosječnu ocjenu od 2,3 dobili su Robert Mudražija, Scott McKenna i Fran Topić.

Golman Ivan Nevistić dobio je ocjenu 2,1, slijedi Mislav Oršić s dvojkom, a zatim slijede najlošije ocijenjeni igrači. Najlošiju ocjenu dobio je Moris Valinčić (1,8), a iza njega su se pozicionirali Miha Zajc i Mateo Lisica s prosječnom ocjenom 1,9.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Kad je riječ o najvećem krivcu za ispadanje Dinama iz Lige prvaka. Čitatelji su se u našoj anketi izjasnili da je trener Mario Kovačević glavni krivac. Stratega 'modrih' kao krivca odabralo je 41 posto čitatelja (2175 glasova), da su igrači krivi za ispadanje glasalo je 1972 čitatelja, odnosno 37 posto, a 23 posto čitatelja (njih 1209) smatra da je najveći krivac za ispadanje Dinama iz Lige prvaka predsjednik uprave Zvonimir Boban.