Evo Vide s poklonima: Domo je Kolindi i Erdoganu dao dresove

Bila mi je privilegija pridružiti se turskom predsjedniku @rterdogan i našoj @predsjednicarh na svečanom primanju u Ankari - počašćen sam i zahvalan na pozivu. Nogomet uistinu spaja svijet! #Hrvatska #Turska 🇹🇷🇭🇷❤ ⁣ ⁣ Bu güzel davette Türkiye Cumhurbaşkanı @rterdogan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović'le birlikte bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Bu organizasyona davet edildiğim için minnettarım ve gururluyum. Futbol gerçekten dünyayı bağlar! #Türkiye#Hırvatistan 🇹🇷🇭🇷❤ ⁣ ⁣ It was a real privilege to join Turkish president @rterdogan and Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović at a beautiful reception - I am grateful and honored to be invited to this event. Football really connects the world! #Turkey#Croatia 🇹🇷🇭🇷❤

