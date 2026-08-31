Evo zašto Baturina ne smije iz Coma ni za 70 milijuna eura! Blistao na stadionu Maradona

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) nastavlja blistati u dresu talijanskog prvoligaša Coma. Bivši dinamovac predvodio je svoju momčad do pobjede 2-1 protiv Napolija, a "vatreni" je bio prvo ime na utakmici s golom i asistencijom. Bila je to prva pobjeda u sezoni za momčad Cesca Fabregasa nakon remija u uvodnom kolu s Udineseom (1-1).

Statistika Martina Baturine

Foto: Sofascore za 24sata

Baturina je dobio ocjenu 7,7 od Sofascorea, a u utakmici je briljirao. Imao je 45 dodira s loptom i čak četiri udaraca prema protivničkom golu, od čega dva u okvir. Odigrao je i dva ključna dodavanja uz 91 posto uspješnosti u predaji lopte.

Hrvat je postao ključan igrač u sustavu Cesca Fabregasa i nije čudo što je Como odbio 70 milijuna eura iz Premier lige za 23-godišnjeg Baturinu. Prema insajderu Sachi Tavolieriju, Newcastle United i Aston Villa pokušali su dovesti Baturinu u sutonu ljetnog prijelaznog roka, ali Como je ponovio poruku s početka ljeta, a to je da Baturina nije na prodaju! I sasvim je jasno zašto.