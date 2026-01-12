Obavijesti

Sport

Komentari 6
KRONOLOGIJA ODLASKA PLUS+

Evo zašto je Belinho otišao iz Dinama: Obitelj se u jednom razilazila sa Zvonom Bobanom

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Evo zašto je Belinho otišao iz Dinama: Obitelj se u jednom razilazila sa Zvonom Bobanom
Zagreb: Utakmica kadeta GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Brazilac smatra da je spreman za seniorski nogomet i da u Dinamu nije dobio pravu priliku

Admiral

Ako razinu iz omladinskih kategorija prenese u seniorski nogomet, bit će novi Neymar, igrač koji će vrijediti i više od sto milijuna eura. Tim, pompoznim riječima, Andy Bara, poznati hrvatski menadžer, najavio je dolazak Belinha (16) u Hrvatsku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026