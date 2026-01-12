Brazilac smatra da je spreman za seniorski nogomet i da u Dinamu nije dobio pravu priliku
Evo zašto je Belinho otišao iz Dinama: Obitelj se u jednom razilazila sa Zvonom Bobanom
Ako razinu iz omladinskih kategorija prenese u seniorski nogomet, bit će novi Neymar, igrač koji će vrijediti i više od sto milijuna eura. Tim, pompoznim riječima, Andy Bara, poznati hrvatski menadžer, najavio je dolazak Belinha (16) u Hrvatsku.
