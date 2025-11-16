Evo zašto je poraz Italije protiv Norveške dobar za Hrvatsku

Norveška je s 4-1 deklasirala Italiju usred San Sira i nanijela im težak poraz, a taj je rezultat dobar i za hrvatsku reprezentaciju.

Naime, da bi bila u prvom potu u ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo, Hrvatskoj su se trebale poklopiti tri stvari; Italija nije smjela dobiti Norvešku, Njemačka ne smije pobijediti Slovačku, a Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru.

Ukoliko se ispune ti uvjeti, naša će se reprezentacija naći među nositeljima u ždrijebu skupina za Mundijal, koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu.