JOŠ IMA NADE

Evo zašto je poraz Italije protiv Norveške dobar za Hrvatsku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ždrijeb skupina na Svjetskom prvenstvu održat će se 5. prosinca u Washingtonu, a Hrvatska se nada da će se naći u prvom potu

Norveška je s 4-1 deklasirala Italiju usred San Sira i nanijela im težak poraz, a taj je rezultat dobar i za hrvatsku reprezentaciju

Naime, da bi bila u prvom potu u ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo, Hrvatskoj su se trebale poklopiti tri stvari; Italija nije smjela dobiti Norvešku, Njemačka ne smije pobijediti Slovačku, a Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru. 

Ukoliko se ispune ti uvjeti, naša će se reprezentacija naći među nositeljima u ždrijebu skupina za Mundijal, koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu. 

