UEFINA PROMJENA

Evo zašto se finale Lige prvaka igra u novom terminu. Reagirali i 'vatreni' pa pomaknuli trening

Finale Lige prvaka prvi put počinje u 18 sati! Arsenal i PSG u borbi za titulu na spektakularnoj Puskas Areni. Uefa obećava bolje iskustvo za navijače i gradove domaćine

Nakon pomicanja dana finala sa srijede na subotu od sezone 2009/10. pa promjene satnice utakmica s tradicionalnih 20.45 na 18.45 i 21 sat od 2018/19., ova sezona Lige prvaka prvi put uvodi novi početak finala. Umjesto od 21 sat, Arsenal i PSG će na Puskas Areni zaigrati od 18 sati (HTV 2, Arenasport 1).

"Želimo poboljšati cjelokupno iskustvo utakmice za navijače, momčadi i gradove domaćine optimizacijom logistike i operacija utakmice. Želimo učiniti dan utakmice ugodnim iskustvom i stvoriti gostoljubivu atmosferu koja obiteljima i djeci olakšava prisustvovanje najvećoj i najvažnijoj klupskoj nogometnoj utakmici sezone", poručili su iz Uefe.

"Navijačima koju putuju to će značiti poboljšani pristup javnom prijevozu, posebno nakon utakmice, kao i sigurnije i praktičnije putovanje sa stadiona. Gradovima domaćinima potaknut će pozitivan ekonomski utjecaj događaja jer će navijači moći nastaviti slavlje. To je i pristupačnije vrijeme emitiranja jer će finale doseći širu televizijsku i digitalnu publiku diljem svijeta", dodali su.

Iako drugu sezonu zaredom u finalu neće igrati Hrvat, s obzirom na višegodišnju tradiciju da barem jedan "vatreni" tamo igra (i osvaja), reagirali su i hrvatski nogometni reprezentativci pa su subotnji trening na pripremama za Svjetsko prvenstvo na Rujevici imali u 10, a ne u 18 sati, kao prethodnih i idućih dana. Zajedno će gledati i komentirati utakmicu u hotelu na opatijskoj rivijeri.

Dakle, prvi put dnevno finale najelitnijeg nogometnog natjecanja, a kulisa spektakularna. Puskas Arena, stadion s 67.215 mjesta koji je stajao astronomskih 533 milijuna eura, i prilika da Arsenal osvoji prvi, a PSG drugi (uzastopni) naslov europskog prvaka. Neka bolji pobijedi.

