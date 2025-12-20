Obavijesti

ZADNJA U 2025. GODINI

Evo zašto Zvonimir Boban neće gledati dvoboj s Lokomotivom

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovo je posljednje ovogodišnje kolo hrvatskog prvenstva, a Dinamo će svoju sezonu nastaviti u Europskoj ligi protiv FCSB-a 22. siječnja

Dinamo dočekuje Lokomotivu u dvoboju 18. kola HNL-a na Maksimiru, a utakmicu neće gledati prvi čovjek "modrih" Zvonimir Boban

Dinamov šef inače je redovit gost na utakmicama Dinama, ali večeras ga neće biti na Maksimiru zbog bolesti. Boban je dobio temperaturu i dvoboj će pratiti od kuće, prenosi Tportal

