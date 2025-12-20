Evo zašto Zvonimir Boban neće gledati dvoboj s Lokomotivom

Dinamo dočekuje Lokomotivu u dvoboju 18. kola HNL-a na Maksimiru, a utakmicu neće gledati prvi čovjek "modrih" Zvonimir Boban.

Dinamov šef inače je redovit gost na utakmicama Dinama, ali večeras ga neće biti na Maksimiru zbog bolesti. Boban je dobio temperaturu i dvoboj će pratiti od kuće, prenosi Tportal.

Ovo je posljednje ovogodišnje kolo hrvatskog prvenstva, a Dinamo će svoju sezonu nastaviti u Europskoj ligi protiv FCSB-a 22. siječnja.