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F1 prvak na žestokom udaru Argentinaca! I tamošnji ministar opleo po McLarenovom adutu

Piše 24sata,
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F1 prvak na žestokom udaru Argentinaca! I tamošnji ministar opleo po McLarenovom adutu
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Foto: Guglielmo Mangiapane
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Postoje neki vozači koji ne bi trebali biti u Formuli 1 i za ovakve stvari bi trebali dobiti zabranu nastupa, bile su riječi Landa Norrisa koje su izazvale ljutnju u Argentini i više od 60.000 komentara na Instagramu

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Aktualni prvak u Formuli 1, Lando Norris (26), našao se u središtu kontroverzi nakon što je argentinskog vozača Franca Colapinta proglasio nedostojnim mjesta u Alpineu zbog incidenta koji je obilježio utrku.

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Kontroverza je započela tijekom ponovljenog starta utrke u Bakuu nakon izlaska sigurnosnog automobila na stazu. Colapinto je u ključnom trenutku blokirao kočnice i izgubio kontrolu nad bolidom te snažno udario u momčadskog kolegu Pierrea Gaslyja. Taj je udarac lansirao Gaslyjev bolid izravno u Norrisa, izazvavši lančani sudar zbog kojeg su sva tri vozača morala odustati od utrke.

Engleski vozač McLarena nije skrivao ljutnju zbog uništene utrke. Ulje na vatri bila činjenica da je već koristio zamjenske dijelove, a ovaj sudar donijet će mu potencijalne probleme s ugradnjom novih dijelova i moguće kazne uoči nadolazećih natjecanja.

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​- Postoje neki vozači koji ne bi trebali biti u Formuli 1 i za ovakve stvari bi trebali dobiti zabranu nastupa - poručio je frustrirani Norris nedugo nakon izlaska iz oštećenog bolida.

Mladi Argentinac ubrzo je preuzeo punu odgovornost za incident na stazi.

​- Napravio sam veliku pogrešku - priznao je Colapinto.

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Za ovaj nepromišljeni potez vozač Alpinea isprva je dobio kaznu od deset sekundi. Međutim, s obzirom na to da je zbog oštećenja bolida morao ranije završiti nastup u Bakuu, ta se sankcija automatski pretvorila u kaznu pomicanja na startnom gridu za iduću utrku u kalendaru. 

S druge strane, Norris se u ponedjeljak, dva dana nakon utrke, ispričao zbog svojih komentara i poručio kako je bio užaren nakon utrke. To je učinio nakon što je njegova objava na Instagramu dobila više od 60.000 komentara, ponajviše od Argentinaca, nakon utrke u Bakuu. 

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Javio se slavni argentinski napadač Sergio Aguero, ali i tamošnji ministar vanjskih poslova, Pablo Quirno, koji je bocnuo Norrisa podsjećajući ga na VN Kanade 2025. kada je imao incident s momčadskim kolegom Oscarom Piastrijem.

Azerbaijan Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

(*uz korištenje AI-ja)

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