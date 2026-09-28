Postoje neki vozači koji ne bi trebali biti u Formuli 1 i za ovakve stvari bi trebali dobiti zabranu nastupa, bile su riječi Landa Norrisa koje su izazvale ljutnju u Argentini i više od 60.000 komentara na Instagramu
F1 prvak na žestokom udaru Argentinaca! I tamošnji ministar opleo po McLarenovom adutu
Aktualni prvak u Formuli 1, Lando Norris (26), našao se u središtu kontroverzi nakon što je argentinskog vozača Franca Colapinta proglasio nedostojnim mjesta u Alpineu zbog incidenta koji je obilježio utrku.
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Kontroverza je započela tijekom ponovljenog starta utrke u Bakuu nakon izlaska sigurnosnog automobila na stazu. Colapinto je u ključnom trenutku blokirao kočnice i izgubio kontrolu nad bolidom te snažno udario u momčadskog kolegu Pierrea Gaslyja. Taj je udarac lansirao Gaslyjev bolid izravno u Norrisa, izazvavši lančani sudar zbog kojeg su sva tri vozača morala odustati od utrke.
Kimi takes evasive action at the restart 😮#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HgmOBBDUh7— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
Engleski vozač McLarena nije skrivao ljutnju zbog uništene utrke. Ulje na vatri bila činjenica da je već koristio zamjenske dijelove, a ovaj sudar donijet će mu potencijalne probleme s ugradnjom novih dijelova i moguće kazne uoči nadolazećih natjecanja.
- Postoje neki vozači koji ne bi trebali biti u Formuli 1 i za ovakve stvari bi trebali dobiti zabranu nastupa - poručio je frustrirani Norris nedugo nakon izlaska iz oštećenog bolida.
Mladi Argentinac ubrzo je preuzeo punu odgovornost za incident na stazi.
- Napravio sam veliku pogrešku - priznao je Colapinto.
Za ovaj nepromišljeni potez vozač Alpinea isprva je dobio kaznu od deset sekundi. Međutim, s obzirom na to da je zbog oštećenja bolida morao ranije završiti nastup u Bakuu, ta se sankcija automatski pretvorila u kaznu pomicanja na startnom gridu za iduću utrku u kalendaru.
S druge strane, Norris se u ponedjeljak, dva dana nakon utrke, ispričao zbog svojih komentara i poručio kako je bio užaren nakon utrke. To je učinio nakon što je njegova objava na Instagramu dobila više od 60.000 komentara, ponajviše od Argentinaca, nakon utrke u Bakuu.
Javio se slavni argentinski napadač Sergio Aguero, ali i tamošnji ministar vanjskih poslova, Pablo Quirno, koji je bocnuo Norrisa podsjećajući ga na VN Kanade 2025. kada je imao incident s momčadskim kolegom Oscarom Piastrijem.
(*uz korištenje AI-ja)
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