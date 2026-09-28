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ŠPANJOLSKA ZVIJEZDA

Fabian Ruiz: Svi znamo koliko je Kovačić opasan. Kad krene, jako mu je teško oduzeti loptu...

Piše HINA,
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Fabian Ruiz: Svi znamo koliko je Kovačić opasan. Kad krene, jako mu je teško oduzeti loptu...
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Veznjak je ove sezone s francuskim PSG-om osvojio Ligu prvaka, a sa Španjolskom je podigrao pehar Svjetskog prvaka pa se našao u konkurenciji za nagradu Zlatna lopta

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Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak u 20:45 u Sevilli igra drugi susret Lige nacije protiv moćne Španjolske. Modriću, Kovačiću i društvu u veznom redu prijeti Fabian Ruiz. Baš Ruiz sa stadiona Ramon Sanchez-Pizjuan nosi lijepe uspomene iz vremena dok je ondje igrao za Betis protiv Seville.

- Imam vrlo lijepe uspomene. Bio je ondje prvi derbi koji sam dobio (5-3), a ujedno i moj prvi pogodak. Bilo je čarobno, 6. siječnja, na blagdan Sveta tri kralja. Nadam se da ću i protiv Hrvatske ovdje odigrati odličnu utakmicu i da ćemo osvojiti tri boda - izjavio je na konferenciji za medije. Veznjak je ove sezone s francuskim PSG-om osvojio Ligu prvaka, a sa Španjolskom je podigrao pehar Svjetskog prvaka pa se našao u konkurenciji za nagradu Zlatna lopta, za najboljeg nogometaša svijeta. O snazi Španjolske, koja je u subotu pobijedila s 3-2 Englesku u Londonu, rekao je da uspjeh proizlazi iz kombinacije individualne kvalitete i momčadskog duha.

Nations League - Group A3 - England v Spain
Foto: David Klein

- Osim što smo velika momčad, imamo i velike igrače. Te dvije stvari vode do uspjeha. To je ključ. Ovo je reprezentacija koja više razmišlja kolektivno nego individualno i nadam se da ćemo to još dugo pokazivati - izjavio je Ruiz.

Bio je upitan o Mateu Kovačiću, 32-godišnjem veznjaku Manchester Citija, kojeg je hrvatski izborniki Slaven Bilića opisao kao “krilnog igrača u sredini” zbog učestalih prodora. - Svi znaju kakav je igrač Mateo, osvojio je jako puno trofeja. Snažan je, brz i zbog svoje polivalentnosti može igrati na različitim pozicijama. Znamo koliko je opasan, kao i Modrić i ostali igrači. Lijepo je gledati Kovačića, jedan je od onih igrača kojima je teško oduzeti loptu - dodao je.

Španjolska u utakmicu ulazi s nizom od 25 susreta bez poraza na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán. - Nećemo biti negativni, pokušat ćemo doći do 26. pobjede, 52. za mene i 40. za momčad - kazao je Ruiz, koji je u reprezentativnom dresu trenutno neporažen u 51 utakmici.

Nations League - Group A3 - England v Spain
Foto: Peter Cziborra

- Do prije nekog vremena nisam znao da sam blizu Marchenina rekorda, koji iznosi 57 utakmica. Nisam na to gledao, ali lijepo je imati rekord neporaženosti jer to znači da reprezentacija pobjeđuje. Želim ga prestići zbog reprezentacije, a ne zbog osobnog rekorda - rekao je. Ruiz vjeruje da aktualna španjolska reprezentacija može ostaviti dubok trag, ali generaciju iz 2010. smatra posebnom.

- Volio bih da još dugo pobjeđujemo. To su različita razdoblja, ali ona reprezentacija iz 2010. imala je jedinstvene igrače. Volio bih da možemo napraviti isto što i oni – osvojiti Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo pa ponovno Europsko prvenstv - rekao je. Španjolski nogometaši će istrčati u dresovima s dvije zvjezdice iznad grba, koje simboliziraju naslove svjetskih prvaka iz 2010. i 2026.

Nations League - Group A3 - England v Spain
Foto: David Klein

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