Fabjan ne miruje nakon poraza, želi revanš sa Stošićem: 'Srušili bi sve moguće rekorde FNC-a'

Miran Fabjan (40 godine, 7-5) odlučio je uzeti predah nakon teškog nokauta koji mu je prošlog vikenda u Münchenu zadao Aleksandar Ilić. "Slo Rocky" imao je u planu nastupiti pred domaćom publikom u Ljubljani već na proljeće, no s obzirom na težak nokaut koji je pretrpio i na to da će morati raditi rekonstrukciju zubala, povratak u oktogon očekuje tek na ljeto, vjerojatno u Beogradskoj areni.

Fabjan je još jednom nakon poraza sportski reagirao, javno čestitao Iliću na pobjedi i osvrnuo se na borbu:

- Bacio je udarac kakav nikad u životu nije bacio. Tako nikad nikoga nije nokautirao. Sad je to napravio i nisam imao šanse - rekao je Fabjan za MMA Respect.

Slovenski borac najavio je da bi sljedeći nastup želio odraditi u srpnju ili kolovozu, i to protiv nekoga tko ga je već pobijedio, tako da otpada eventualni meč s Tomom Spahovićem kojeg je pobijedio u debiju u FNC-u. Među potencijalnim suparnicima spomenuo je Ilića, prvaka teške kategorije Hatefa Moeila te Darka Stošića (34, 22-8).

Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Ne želim dati revanš nekome koga sam pobijedio. Želim borbu s nekim od koga sam izgubio. Ilić, Hatef ili Stošić - poručio je Fabjan.

Ideja o revanšu sviđa se i Stošiću, koji je Fabjana u lipnju 2024. u Beogradu svladao prekidom u prvoj rundi, i to nakon što se izvukao iz dva teška nokdauna.

- Vjerujem da bi revanš s Fabjanom oborio sve rekorde. Vidjet ćemo - kazao je Stošić.

Stošić, nekadašnji UFC-ov borac, krajem prošle godine nije uspio osvojiti pojas teške kategorije jer ga je Ivan Vitasović svladao dominantnom predstavom kroz svih pet rundi. Teškaš se vratio pobjedom nad Olijem Thompsonom proteklog vikenda, pa ne bi bilo iznenađenje da prihvati novi okršaj sa “Slo Rockyjem”.