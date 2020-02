'Internet rat' pred derbi: Osijek Dinamu opet odgovorio videom

Nakon Dinamovog odgovora Osijeku, nije se dugo čekalo na reakciju s Gradskog vrta. Osječani su nakon što je Dinamo izvadio video s crvenim kartonom Lope na utakmici protiv Intera (1-1) je ih je naljutila izjava predsjednika Osječana Ivana Meštrovića kako ga 'zanima zanima bi li igraču Dinama ili Hajduka tako lako i brzo bila pokazana dva žuta kartona.

Bio je to samo okidač za svojevrsni 'Facebook rat' na relaciji Zagreb - Osijek kao uvertira pred nedjeljni derbi na Gradskom vrtu. Podsjetimo, predsjedniku Osijeka nije najbolje sjela odluka suca Marina Vidulina iz Kanfanara koji je u 16. minuti zbog simuliranja dao drugi žuti karton.

- Ljuti nas što kod hrvatskih sudaca nemamo isti tretman kao naši konkurenti. Baš me zanima bi li igraču Dinama ili Hajduka tako lako i brzo bila pokazana dva žuta kartona. Čisto sumnjam i to je nešto zbog čega nećemo šutjeti. Mislite li da bi Osijeku VAR dosudio tri kaznena udarca? Nisu problem pogreške, one se događaju, ali ako suci nemaju isti kriterij prema svima, onda imamo ozbiljan problem - rekao je nakon crvenog kartona Lopi za Glas Slavonije predsjednik Osijeka Ivan Meštrović.

Nije dugo čekao Dinamo i na sve je odgovorio videozapisom. Podsjetimo, kad je Dinamo najavljivao gradnju novog stadiona, Meštrović im je velikodušno ponudio mogućnost nastupanja na novoizgrađenom Pampasu u tom razdoblju 'bez stadiona'. Pitanje je bi li to sad opet napravio.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

No, sad nije čekao ni Osijek koji je brže-bolje izvukao novi video i poručio: "Dinamo očigledno voli videozapise. Evo, poklanjamo im naš TOP 10 izbor!

Ovo je prava mala uvertira pred nedjeljni derbi koji će Osijek i Dinamo odigrati na Gradskom vrtu u 22. kolu 1. HNL. Bit će sigurno vatreno na terenu kad su ga tako dobro pripremili internet ratnici obje strane. Bilo kako bilo, valja priznati da bi primjerice igrač renomea Brune Petkovića možda u 16. minuti na ovakav pad vjerojatno dobio odmahivanje rukom ili zadnje upozorenje, dok je Lopa prošao kako je prošao.

Ali nisu ni Osječani uvijek prošli bez 'gledanja kroz prste'. Zlobnici bi rekli da će se kad - tad pojaviti snimka finala Kupa između Cibalije i Osijeka na kojoj je sudio Reno Sinovčić. No, 'oštećeni' se u ovakvim situacijama uvijek ima pravo ljutiti, a utakmica će sigurno dobiti neku novu draž.