Fali li vam nogomet bez VAR-a? Pogledajte onda ovaj kaos u jakoj utakmici FA kupa...

Aston Villa i Newcastle sastali su se u 4. kolu Fa Cupa na Villa parku, ali vjerojatno će prva priča nakon utakmice biti suđenje. Chris Kavanagh dobio je zadatak da dijeli pravdu na ovoj utakmici i nije se proslavio.

Prva sporna situacija dogodila se u 14. minuti kada je Tammy Abraham zabio za 1-0 nakon ubačaja Douglasa Luiza iz prekida. Vrlo je moguće da je engelski napadač bio u zaleđu u trenutku upućivanja lopte, ali suci se nisu oglasili. Gol pogledajte OVDJE

Druga sporna situacija dogodila se sredinom prvog poluvremena kada je Barnes krenuo u prodor, a igrači Aston Ville su ga srušili u šesnaestercu. Kontakt je očit, ali Kavanagh nije ništa dosudio, iako je bilo elemenata za najstrožu kaznu.

Treća sporna situacija također je iz prvog dijela, ovog puta se u 42. minuti Lucas Digne izvukao sa samo žutim kartonom zbog opasnog starta, iako su gosti tražili i crveni.

Četvrta situacija jest nedosuđen penal za Newcastle u 60. minuti kada je igrač Aston Ville naočigled igrao rukom u kaznenom prostoru, ali je sudac utakmice to vidio izvan i gosti su izveli prekid.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Jedina dobra procjena suca bila je izravan crveni karton za golmana Aston Ville Bizota koji je istrčao daleko od svojih vrata i oštrim startom spriječio Newcastleove igrače na putu prema golu.

Problem je u tome što se u Fa Cupu VAR ne koristi, a ovakvo suđenje podsjetilo nas je na neka prošla vremena i golove iz zaleđa, nedosuđene kaznene udarce i slično...