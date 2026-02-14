Četiri sporne situacije na utakmici Aston Ville i Newcastlea - sve četiri otišle su Villi u korist. U Fa Cupu VAR se ne koristi, a ovakvo suđenje podsjetnik je kako bi nogomet izgledao bez tehnologije...
Fali li vam nogomet bez VAR-a? Pogledajte onda ovaj kaos u jakoj utakmici FA kupa...
Aston Villa i Newcastle sastali su se u 4. kolu Fa Cupa na Villa parku, ali vjerojatno će prva priča nakon utakmice biti suđenje. Chris Kavanagh dobio je zadatak da dijeli pravdu na ovoj utakmici i nije se proslavio.
Prva sporna situacija dogodila se u 14. minuti kada je Tammy Abraham zabio za 1-0 nakon ubačaja Douglasa Luiza iz prekida. Vrlo je moguće da je engelski napadač bio u zaleđu u trenutku upućivanja lopte, ali suci se nisu oglasili. Gol pogledajte OVDJE
Druga sporna situacija dogodila se sredinom prvog poluvremena kada je Barnes krenuo u prodor, a igrači Aston Ville su ga srušili u šesnaestercu. Kontakt je očit, ali Kavanagh nije ništa dosudio, iako je bilo elemenata za najstrožu kaznu.
Treća sporna situacija također je iz prvog dijela, ovog puta se u 42. minuti Lucas Digne izvukao sa samo žutim kartonom zbog opasnog starta, iako su gosti tražili i crveni.
Četvrta situacija jest nedosuđen penal za Newcastle u 60. minuti kada je igrač Aston Ville naočigled igrao rukom u kaznenom prostoru, ali je sudac utakmice to vidio izvan i gosti su izveli prekid.
Jedina dobra procjena suca bila je izravan crveni karton za golmana Aston Ville Bizota koji je istrčao daleko od svojih vrata i oštrim startom spriječio Newcastleove igrače na putu prema golu.
Problem je u tome što se u Fa Cupu VAR ne koristi, a ovakvo suđenje podsjetilo nas je na neka prošla vremena i golove iz zaleđa, nedosuđene kaznene udarce i slično...
