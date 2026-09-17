Raspoložen je bio i veteran Mirko Alilović koji je u 25-24 pobjedi Wisle Plock protiv Melsungena u skupini B upisao 12 obrana
RUKOMETNA LIGA PRVAKA
Fantastičan Mandić! Sve je branio u pobjedi Magbeburga
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Golman hrvatske rukometne reprezentacije David Mandić bio je odličan u 39-29 gostujućoj pobjedi Magdeburga protiv Kriensa u susretu 2. kola skupine F Lige prvaka, on je uz 15 obrana postigao i jedan gol.
Uz tako raspoloženog Mandića, Dominik Kuzmanović nije dobio priliku, bio je suočen s jednim udarcem kojega nije obranio.
Marin Šipić je u sastavu Kriensa postigao tri gola, dok je Moreno Car upisao jednu obranu.
Raspoložen je bio i veteran Mirko Alilović koji je u 25-24 pobjedi Wisle Plock protiv Melsungena u skupini B upisao 12 obrana. Lovrko Mihić se nije upisao u strijelce kod domaćih kao niti David Mandić kod gostiju.
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