Fantastičan Mandić! Sve je branio u pobjedi Magbeburga

Golman hrvatske rukometne reprezentacije David Mandić bio je odličan u 39-29 gostujućoj pobjedi Magdeburga protiv Kriensa u susretu 2. kola skupine F Lige prvaka, on je uz 15 obrana postigao i jedan gol.

Uz tako raspoloženog Mandića, Dominik Kuzmanović nije dobio priliku, bio je suočen s jednim udarcem kojega nije obranio.

Marin Šipić je u sastavu Kriensa postigao tri gola, dok je Moreno Car upisao jednu obranu.

Raspoložen je bio i veteran Mirko Alilović koji je u 25-24 pobjedi Wisle Plock protiv Melsungena u skupini B upisao 12 obrana. Lovrko Mihić se nije upisao u strijelce kod domaćih kao niti David Mandić kod gostiju.