Hrvatska je na korak do europskog skoka: prema novoj projekciji mogla bi biti 17., a s 15. mjestom dobila bi čak pet klubova u Europi
Fantastične vijesti: Hrvatska može imati pet klubova u Europi
Hrvatski nogomet nalazi se pred velikom prilikom. Prema podacima koje je objavila specijalizirana platforma Football Meets Data, Hrvatska bi u idućem petogodišnjem ciklusu mogla imati čak pet klubova koju bi je predstavljali u Europi.
Prema ovoj projekciji, Hrvatska će doživjeti značajan skok na ljestvici. Izbacivanjem svoje najlošije sezone u tom razdoblju, koja je donijela samo 3,375 bodova, Hrvatska se penje na 17. mjesto. Ovakav napredak izravno utječe na status hrvatskih klubova u europskim natjecanjima, osiguravajući im potencijalno lakši put u kvalifikacijama ili čak izravan plasman u grupne faze. Ovaj pomak ključan je za dugoročnu konkurentnost domaćeg klupskog nogometa na europskoj sceni.
👁🗨 Early look into 5y coefficient table that will be in spotlight next season.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 24, 2026
🗓️ Period covers: 23/24, 24/25, 25/26, 26/27, 27/28.
Table shows the differences in rankings compared to now, when we erase the 22/23 season from the 5y window.
🇬🇷 Greece will finally drop the… pic.twitter.com/jrpO9qFbh6
Međutim, to ne znači da je pet hrvatskih klubova osiguralo nastup u Europi. Hrvatska bi tim plasmanom bila puno bliža 15. mjestu koje predstavlja svojevrsnu granicu za saveze srednje jakosti.
Ako Hrvatska završi među 15 najboljih, imala bi pet klubova u europskim natjecanjima – jednog u kvalifikacijama Lige prvaka, jednog u kvalifikacijama Europske lige i čak tri predstavnika u Konferencijskoj ligi.
(*uz korištenje AI-ja)
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