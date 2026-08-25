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Fantastične vijesti: Hrvatska može imati pet klubova u Europi

Piše 24sata,
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Fantastične vijesti: Hrvatska može imati pet klubova u Europi
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Susret Rijeke i Istre u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Hrvatska je na korak do europskog skoka: prema novoj projekciji mogla bi biti 17., a s 15. mjestom dobila bi čak pet klubova u Europi

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Hrvatski nogomet nalazi se pred velikom prilikom. Prema podacima koje je objavila specijalizirana platforma  Football Meets Data, Hrvatska bi u idućem petogodišnjem ciklusu mogla imati čak pet klubova koju bi je predstavljali u Europi.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

 

Prema ovoj projekciji, Hrvatska će doživjeti značajan skok na ljestvici. Izbacivanjem svoje najlošije sezone u tom razdoblju, koja je donijela samo 3,375 bodova, Hrvatska se penje na 17. mjesto. Ovakav napredak izravno utječe na status hrvatskih klubova u europskim natjecanjima, osiguravajući im potencijalno lakši put u kvalifikacijama ili čak izravan plasman u grupne faze. Ovaj pomak ključan je za dugoročnu konkurentnost domaćeg klupskog nogometa na europskoj sceni.

Međutim, to ne znači da je pet hrvatskih klubova osiguralo nastup u Europi. Hrvatska bi tim plasmanom bila puno bliža 15. mjestu koje predstavlja svojevrsnu granicu za saveze srednje jakosti.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako Hrvatska završi među 15 najboljih, imala bi pet klubova u europskim natjecanjima – jednog u kvalifikacijama Lige prvaka, jednog u kvalifikacijama Europske lige i čak tri predstavnika u Konferencijskoj ligi.

(*uz korištenje AI-ja)

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