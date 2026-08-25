Fantastične vijesti: Hrvatska može imati pet klubova u Europi

Hrvatski nogomet nalazi se pred velikom prilikom. Prema podacima koje je objavila specijalizirana platforma Football Meets Data, Hrvatska bi u idućem petogodišnjem ciklusu mogla imati čak pet klubova koju bi je predstavljali u Europi.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prema ovoj projekciji, Hrvatska će doživjeti značajan skok na ljestvici. Izbacivanjem svoje najlošije sezone u tom razdoblju, koja je donijela samo 3,375 bodova, Hrvatska se penje na 17. mjesto. Ovakav napredak izravno utječe na status hrvatskih klubova u europskim natjecanjima, osiguravajući im potencijalno lakši put u kvalifikacijama ili čak izravan plasman u grupne faze. Ovaj pomak ključan je za dugoročnu konkurentnost domaćeg klupskog nogometa na europskoj sceni.

👁‍🗨 Early look into 5y coefficient table that will be in spotlight next season.



🗓️ Period covers: 23/24, 24/25, 25/26, 26/27, 27/28.



Table shows the differences in rankings compared to now, when we erase the 22/23 season from the 5y window.



🇬🇷 Greece will finally drop the… pic.twitter.com/jrpO9qFbh6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 24, 2026

Međutim, to ne znači da je pet hrvatskih klubova osiguralo nastup u Europi. Hrvatska bi tim plasmanom bila puno bliža 15. mjestu koje predstavlja svojevrsnu granicu za saveze srednje jakosti.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako Hrvatska završi među 15 najboljih, imala bi pet klubova u europskim natjecanjima – jednog u kvalifikacijama Lige prvaka, jednog u kvalifikacijama Europske lige i čak tri predstavnika u Konferencijskoj ligi.

(*uz korištenje AI-ja)