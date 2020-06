Fantastični nokauti Garbrandta i O'Malleyja, Nunes unakazila lice protivnici i obranila titulu

Povratak večeri imao je otpisani Cody Garbrandt, koji je nokautirao Raphaela Assuncaa. Sean O'Malley izbombardirao je Eddieja Winelanda dok je Amanda Nunes dominantno prebila Spencer i obranila titulu

<p>U Las Vegasu je održana priredba<strong> UFC 250</strong>, koja nije nimalo razočarala. Pregršt zanimljivih borbi, sjajnih nokauta i završetaka obilježilo je drugi po redu veći UFC event otkako se vratio nakon korona krize.</p><p><strong>Prvakinja Amanda Nunes </strong>rutinski je pobijedila izazivačicu <strong>Feliciju Spencer </strong>i dobrano joj unakazila lice tijekom borbe.</p><p>Već u prvoj rundi bilo je jasno da Spencer ne može parirati Brazilki, ali joj treba skinuti kapu na htijenju i volji. Prvakinja je borbu cijelu vrijeme imala pod kontrolom. Prema službenoj statistici, Nunes je pogodila 124 značajna udarca, čak 80 više od izazivačice, a i šest puta je uspješno rušenjem odvela borbu na pod. Do prekida ovog puta nije došla, no kroz dominaciju je ostavila možda i još bolji dojam te se samo postavlja pitanja koja je djevojka iduća, piše <a href="https://fightsite.hr/ufc/amanda-nunes-dominantno-obranila-titulu-walk-off-nokauti-garbrandta-i-omalleya/10380763/" target="_blank">fightsite</a>.</p><p>Povratak večeri imao je otpisani <strong>Cody Garbrandt</strong>. Doživio je tri poraza u nizu pa uzeo pauzu od 15 mjeseci, no sada se vratio sa stilom nokautom protiv opakog <strong>Raphaela Assuncaa</strong>.</p><p>Početak borbe donio je visok ritam, ali nijedan borac nije htio srljati što je pokazatelj da je Cody naučio nešto iz prijašnjih borbi. Koncem druge runde, taman prije nego se sirena trebala oglasiti, Garbrandt je uputio munjevit i nevjerojatno precizan kroše te poslao Assuncaa na spavanje.</p><p>Iako je kraj runde došao, Assuncao nije mogao nastaviti borbu i Cody je ostvario vrijednu pobjedu.</p><p>Sjajan nokaut ostvario je i karizmatični <strong>Sean O'Malley</strong>. On je 'walk-off' nokautom riješio <strong>Eddieja Winelanda </strong>u prvoj rundi dok je sigurni idući izazivač bantam kategorije <strong>Aljamain Sterling</strong>, koji je ugušio <strong>Coryja Sandhagena </strong>u prvoj rundi. Atraktivni Jamajčanin sada čeka boljeg iz okršaja <strong>Josea Alda i Petra Yana</strong>.</p><p>Vrijednu pobjedu ostvario je i <strong>Neil Magny</strong>. On je jednoglasnom sudačkom odlukom savladao <strong>Anthonyja Rocca</strong> <strong>Martina</strong>. Valja spomenuti i da je prvi poraz u karijeri doživio mladi Chase Hooper. Njegov protivnik Alex Caceres slavio je jednoglasnom sudačkom odlukom.</p>