Fašistički dernek u Italiji: Slave Mussolinija, vrijeđaju Bakayoka

Prije polufinala Kupa Italije koje igraju protiv Milana navijači Lazija pokazali su svoju tamnu stranu.

Odali su počast fašističkom vojskovođi Benitu Mussoliniju uoči utakmice, a onda su nastavili s vrijeđanjem protivničkog tamnoputog igrača Bakayoka. Prema talijanskim medijima, to im nije bilo dovoljno, pa su na San Siro donijeli četiri banane na napuhivanje, a žrtva sramotnog poteza opet je bio Bakayoko. U obranu su mu barem stali njegovi navijači. Cijela 'Curva Sud' zapjevala mu je u čast.

Lazio fans shouting “Honour to Benito Mussolini” and doing fascist salutes in the streets of Milano ahead of Milan-Lazio



another episode of the Laziale’s racist act after racially abusing Bakayoko at the stadium TWICE without @FIGC blinking an eyepic.twitter.com/DwClVQpCLk — Milan Eye (@MilanEye) 24. travnja 2019.

To nije ništa novo od Lazijevih ultrasa, s obzirom na to da na ulazu u njihov stadion stoji pločnik u koje je Duceovo ime urezano mnoštvo puta, a i sam Mussolini inače je bio navijač Lazija. Klub do njegovog dolaska na vlast nije postizao veće uspjehe, a on je uvijek dolazio na utakmice.

Video of Lazio fans chanting the same racist chant towards Bakayoko as they did during the game against Udinese "This banana is for you Bakayoko"



[Video: @cmdotcom]pic.twitter.com/KiRrTbnoJd — TheMilanBible (@TheMilanBible) 24. travnja 2019.

Većina najvatrenijih navijača ne krije da su fašisti i prije su često podizali divovske transparente s fašističkim parolama koje bi prekrile cijelu tribinu. Godinama u klubu nisu dopuštali tamnopute igrače, a pri dolasku prvog 2002. godine, koji je ujedno bio i Talijan - zviždali su mu.