Fatović se ispričao za udaranje Srbina: Nisam to trebao uraditi

Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Barceloni pobijedivši Italiju s 10-8, čime je prvi put u povijesti uspjela pobijediti u utakmici za treće mjesto na jednom Euru.

Hrvatska je dosad izgubila sve četiri utakmice za treće mjesto na Europskim prvenstvima .

- To je sigurno bio dodatni motiv, većini ovih momaka je nedostajala ta medalja. No bez obzira na to ovo je ekipa koja nikako ne voli gubiti - rekao je Mile Smodlaka, koji je u ulozi prvog trenera vodio momčad nakon što je Ivica Tucak morao odraditi kaznu zbog isključenja u polufinalu. Hrvatska je dosad gubila od Njemačke 1995., Rusije 1997. te Mađarske 2001. i 2008. godine.

'Presudila je obrana'

Na brdu Montjuic u Barceloni prekinuta je ta serija nakon što je hrvatska reprezentacija odlučno ušla u susret.

- Bila je to teška utakmica nakon onog poraza od Srbije u polufinalu, ali htjeli smo osvojiti tu medalju 'pošto po to - napomenuo je Loren Fatović, s tri pogotka najbolji strijelac među kapicama s kockicama.

Hrvatski igrači su odmah na početku poveli s 2-0 koristeći igrača više, zabijajući s desne strane preko Mara Jokovića i Javiera Garcije. S klupe je grmilo „stisni“ što su igrači u bazenu Picornell i učinili ostavivši Talijane bez pogotka u prvoj četvrtini. Na semaforu je svijetlilo 4-0.

- Pokazali smo da smo prava ekipa. Prva četvrtina je bila ključna ali mislim da je presudila naša obrana tijekom čitave utakmice - rekao je Fatović koji je iz kontre zabio posljednji pogodak u tom prvom dijelu. Talijani su tada ostali bez daha te se više nisu uspjeli vratiti u susret.

- Hrvatska je bila odlična a mi nismo znali kako iskoristiti igrača više zbog njihove čvrste obrane. Žao mi je zbog ovoga“, rekao je Francesco di Fulvio. Početkom treće četvrtine Talijani su gubili sa 7-5 i imali igrača više no niti tada nisu uspjeli zatresti mrežu Marka Bijača. Od 18 situacija s igračem više zabili su svega 4 zgoditka.

- Nismo igrali dobro. Žao mi je jer smo tijekom čitavog turnira igrali dobar vaterpolo, no današnja izvedba nije bila na toj razini“, napomenuo je talijanski izbornik Alessandro Campagna.

Kada je Fatović lob udarcem zabio za 8-5 medalja je već gotovo bila u rukama hrvatskih mladića.

- Italija niti jednom nije došla u priliku za pobjedu. Kada se ovako igra obrana, kada smo ovako neprobojni... Osjećaj je fantastičan - naglasio je Smodlaka. Hrvatska je ovom pobjedom došla do svoje šeste pobjede nad Talijanima na Europskim prvenstvima uz četiri poraza.

- Hrvatska, Hrvatska - odjekivalo je bazenom pred kraj susreta dok su igrači s klupe jednako energično bodrili one u bazenu kao i na početku.

Isprika Lorena Fatovića

- Bilo je bitno uzeti medalju, ovo je velika stvar - rekao je centar Luka Lončar koji je dva puta zatresao mrežu, a posebno je atraktivan bio pogodak 'prijenosom' s dva metra kada je lopta bila upućena s desne strane.

Za razliku od prijašnjih godina Hrvatska nije pokleknula u borbi za treće mjesto, a nije ju pokolebao niti razočaravajući poraz od Srbije.

- Pokazali smo karakter i na tome želim čestitati suigračima - istaknuo je Lončar.

Trener Smodlaka napominje kako nije trebao posebno motivirati igrače uoči utakmice. Svi su htjeli pokazati da je ono protiv Srbije bio samo loš dan.

- Skupili smo glave i odigrali kako smo trebali odigrati u polufinalu - rekao je bek Marko Macan.

- Nismo niti na trenutak izgubili glavu pa smo uzeli brončanu medalju - dodao je.

Loren Fatović koji je šakom iznad vode bio udario srpskog kapetana Filipa Filipovića iskreno se ispričavao nakon utakmice s Italijom.

- Ono stvarno nije bilo potrebno, ispričao sam se, te još jednom ispričavam svima. Bila je to 'žuta minuta', stvarno se ispričavam svima koji su to vidjeli. Onome nema mjesta ovdje - rekao je nakon dvije isplivane kontre iz kojih je pogađao mrežu.

- Glavna je pobjeda nije važna igra pojedinca - poručio je. Dodao je da ih Talijani ničime nisu iznenadili te je njihov način igre bio očekivan.

Sukno je bolno falio

Od 13 hrvatskih igrača koji su 2017. osvojili Svjetsko prvenstvo ovdje ih je bilo 11.

- Bitno je da nastavljamo osvajati medalje, ova momčad će nastaviti ovako - rekao je Smodlaka. Suigrače je s tribina gledao Sandro Sukno koji je zbog zdravstvenih problema i dalje izvan momčadi.

- Sandro je igrač kojeg se ne može nadomjestiti, to je genijalac - napomenuo je Fatović na bazenu gdje je Hrvatska prije pet godina također bila pobijedila Italiju za treće mjesto ali tada na Svjetskom prvenstvu. Bila je to tada prva medalja izbornika Ivice Tucka s Hrvatskom. Svi očekuju nove trofeje u budućnosti, ohrabreni novim odličjem.



- Zadovoljni smo, analizirat ćemo ono što se dogodilo u utakmici sa Srbina kako bi izvukli pouke za iduće turnire. No pokazali smo da smo prava, fantastična ekipa - zaključio je Lončar.