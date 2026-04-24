Favoriti se izbjegli u polufinalu Kupa: Zagreb na drugoligaša

Zagreb - Ribola Kaštela te Gorica - Nexe igrat će u polufinalu Kupa Hrvatske na Festivalu rukometa u Poreču od 21. do 24. svibnja. Zagrebaši imaju lakši posao protiv drugoligaša u prvoligaškom društvu, dok je Nexe, naravno, favorit protiv Gorice iako Našičani nemaju previše dobre uspomene protiv kluba iz Velike Gorice ove sezone jer će ih poraz u Turopolju možebitno stajati drugoga mjesta i finala sa Zagrebom, ne pomognu li im upravo Goričani protiv Sesveta. No, svakako se očekuje finale Zagreb - Nexe.

I kod rukometašica ždrijeb je bio milostiv prema favoritima. Bude li sve prema očekivanjima, imat ćemo i finale dva najbolja ženska kluba, Lokomotive i Podravke. Lokomotiva će u polufinalu na Sinj, a Podravka na Bjelovar.

Prvog dana Festivala na rasporedu je polufinale rukometašica, drugoga su rukometaši, a potom posljednja dva dana finalni dvoboji.