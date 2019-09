Kosovo zabilo tricu Englezima, Ronaldo četiri za Portugalce...

U kvalifikacijama za nogometni EURO 2020. u utorak su favoriti upisali pobjede, a najviše je pogodaka palo u Southamptonu, gdje je Engleska dobila Kosovo sa 5-3.

Nogometaši Kosova, koji su prije tri dana došli do jedne od najvećih pobjeda u svojoj povijesti svladavši u Prištini Češku sa 2-1, u Southamptonu su šokirali Engleze već u prvoj minuti. Nakon pogreške engleske obrane Valon Berisha je zatresao mrežu. No, ubrzo su stvari sjele na svoje mjesto i do kraja prvog poluvremena Englezi su vodili sa 5-1. U nastavku igrači Kosova uspjeli su tek ublažiti poraz.

Nakon što su dobili Srbiju sa 4-2, branitelji naslova nogometaši Portugala upisali su još jednu gostujuću pobjedu, svladavši Litvu sa 5-1, a četiri pogotka zabio je Cristiano Ronaldo.

Island si je zakomplicirao situaciju izgubivši u gostima od Albanije sa 2-4, a pobjedu Albancima donijeli su Odise Roshi (79) i Sokol Çikalleshi (83).

(eg)