Obavijesti

Sport

Komentari 1
NE NASJEDAJTE

FBI upozorio: Hakeri na lažnim stranicama Fife kradu podatke

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
FBI upozorio: Hakeri na lažnim stranicama Fife kradu podatke
Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

FBI upozorava: lažne web stranice vrebaju fanove Fife! Kibernetički kriminalci kradu podatke, prodaju lažne ulaznice. Prvenstvo 2026. pod prijetnjom kibernetičkih napada

Admiral

Američki Federalni istražni ured (FBI) izdao je javno upozorenje o naglom porastu broja lažnih internetskih stranica koje se predstavljaju kao službeni kanali Fife. Kibernetički kriminalci iskorištavaju uzbuđenje uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine kako bi od navijača ukrali osobne i financijske podatke, prodavali lažne ulaznice i provodili druge zlonamjerne aktivnosti.

A giant model of the football called "Trionda" and a replica of the World Cup trophy are displayed at Mexico City International Airport, ahead of the World Cup
Foto: HENRY ROMERO/REUTERS

Deseci lažnih domena vrebaju osobne podatke

Hakerski napadi koji zloupotrebljavaju ime Fife postali su toliko učestali da je morao reagirati i FBI. U svom upozorenju, centar FBI-a za pritužbe na internetski kriminal (ICC) istaknuo je kako je identificirano najmanje 35 lažnih web stranica koje na prvi pogled izgledaju identično službenim stranicama. Prevaranti pažljivo kopiraju vizualni identitet, popis proizvoda i sve ostale važne detalje kako bi žrtve uvjerili u njihovu autentičnost.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost također bilježe eksploziju lažnih domena. Jedna je tvrtka otkrila više od 4.300 takvih domena registriranih od kolovoza 2025. godine, dok je druga identificirala više od sedam tisuća domena na temu Svjetskog prvenstva, od kojih je preko 4.500 registrirano u posljednjih pet mjeseci. Glavni cilj je prikupiti osjetljive informacije koje korisnici unose, poput imena, adrese, broja telefona, e-mail adrese i bankovnih podataka.

"Kriminalci često stvaraju lažirane web stranice blagim izmjenama karakteristika legitimnih domena, s ciljem prikupljanja osobnih podataka koje korisnik unese na stranicu, uključujući ime, kućnu adresu, broj telefona, e-mail adresu i bankovne podatke", priopćio je FBI. "Na primjer, lažirane domene mogu sadržavati alternativni pravopis riječi ili koristiti drugu vršnu domenu (primjerice .org umjesto .com) kako bi oponašale legitimnu stranicu. Javnost bi tako mogla nesvjesno posjetiti lažnu stranicu dok pokušava pristupiti službenom webu Fife."

76th FIFA Congress
Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Veliki sportski događaji kao magnet za prevarante

Korištenje velikih globalnih događaja kao mamca za prevare nije nova taktika. Olimpijske igre, pandemija Covida ili ruska invazija na Ukrajinu samo su neki od primjera koje su kibernetički kriminalci koristili za phishing napade, širenje zlonamjernog softvera ili prodaju lažnih proizvoda. Svjetsko nogometno prvenstvo, kao jedan od najgledanijih događaja na svijetu, posebno je privlačna meta.

Statistika s prošlih natjecanja potvrđuje ovaj trend. Tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine identificirano je više od 16.000 lažnih domena, četrdesetak lažnih mobilnih aplikacija i deseci lažnih profila na društvenim mrežama. Zabilježen je i značajan porast prijevara povezanih sa sportom od čak 942 posto tijekom ljetnih sportskih događaja 2024. godine u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Stručnjaci upozoravaju da će prvenstvo 2026. godine, kao najveći sportski događaj do sada, biti suočeno s kibernetičkim prijetnjama bez presedana.

Ono što dodatno zabrinjava jest sve veća sofisticiranost napadača. Kibernetički kriminal postao je "industrijaliziran", a na mračnom webu prodaju se gotovi "fraud kitovi" koji uključuju predloške za lažne stranice i phishing e-mailove. To omogućuje brzu i masovnu proizvodnju prijevara čak i onima s manje tehničkog znanja. Uz to, kriminalci sve više koriste generativnu umjetnu inteligenciju i "deepfake" tehnologiju kako bi njihove prijevare bile što uvjerljivije.

VIDEO: HOĆE LI NA SP? Nevjerojatan peh golmana BiH i Slaven Belupa: Ozlijedio se na zagrijavanju, iznijeli ga s terena
Nevjerojatan peh golmana BiH i Slaven Belupa: Ozlijedio se na zagrijavanju, iznijeli ga s terena
PREKRASNA ATMOSFERA VIDEO Pogledajte kako krcato Koševo pjeva Halidove 'Ljiljane'
VIDEO Pogledajte kako krcato Koševo pjeva Halidove 'Ljiljane'

Kako se zaštititi od internetskih prevara?

FBI i sigurnosni stručnjaci savjetuju navijačima da budu izuzetno oprezni. Preporučuje se da ulaznice kupuju isključivo putem službene stranice FIFA.com/tickets. Najsigurniji način pristupa stranici jest izravno upisivanje adrese u preglednik, umjesto klikanja na poveznice iz e-mailova, poruka ili objava na društvenim mrežama.

Korisnici koji koriste tražilice trebali bi izbjegavati sponzorirane rezultate jer se može raditi o plaćenim oglasima koji vode na lažne stranice. Prije unosa bilo kakvih osobnih podataka, ključno je pažljivo provjeriti točnost web adrese, pazeći na pravopisne pogreške i vršnu domenu, koja bi trebala biti ".com". Dobra je praksa i označiti (bookmarkati) provjerene i sigurne web stranice za buduće korištenje.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik u listopadu je stao pred oltar i rekao 'da' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine. 'Bijeli' mu neće produžiti ugovor, tako da će napustiti Split
FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026