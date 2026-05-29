FBI upozorio: Hakeri na lažnim stranicama Fife kradu podatke

Američki Federalni istražni ured (FBI) izdao je javno upozorenje o naglom porastu broja lažnih internetskih stranica koje se predstavljaju kao službeni kanali Fife. Kibernetički kriminalci iskorištavaju uzbuđenje uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine kako bi od navijača ukrali osobne i financijske podatke, prodavali lažne ulaznice i provodili druge zlonamjerne aktivnosti.

Deseci lažnih domena vrebaju osobne podatke

Hakerski napadi koji zloupotrebljavaju ime Fife postali su toliko učestali da je morao reagirati i FBI. U svom upozorenju, centar FBI-a za pritužbe na internetski kriminal (ICC) istaknuo je kako je identificirano najmanje 35 lažnih web stranica koje na prvi pogled izgledaju identično službenim stranicama. Prevaranti pažljivo kopiraju vizualni identitet, popis proizvoda i sve ostale važne detalje kako bi žrtve uvjerili u njihovu autentičnost.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost također bilježe eksploziju lažnih domena. Jedna je tvrtka otkrila više od 4.300 takvih domena registriranih od kolovoza 2025. godine, dok je druga identificirala više od sedam tisuća domena na temu Svjetskog prvenstva, od kojih je preko 4.500 registrirano u posljednjih pet mjeseci. Glavni cilj je prikupiti osjetljive informacije koje korisnici unose, poput imena, adrese, broja telefona, e-mail adrese i bankovnih podataka.

"Kriminalci često stvaraju lažirane web stranice blagim izmjenama karakteristika legitimnih domena, s ciljem prikupljanja osobnih podataka koje korisnik unese na stranicu, uključujući ime, kućnu adresu, broj telefona, e-mail adresu i bankovne podatke", priopćio je FBI. "Na primjer, lažirane domene mogu sadržavati alternativni pravopis riječi ili koristiti drugu vršnu domenu (primjerice .org umjesto .com) kako bi oponašale legitimnu stranicu. Javnost bi tako mogla nesvjesno posjetiti lažnu stranicu dok pokušava pristupiti službenom webu Fife."

Veliki sportski događaji kao magnet za prevarante

Korištenje velikih globalnih događaja kao mamca za prevare nije nova taktika. Olimpijske igre, pandemija Covida ili ruska invazija na Ukrajinu samo su neki od primjera koje su kibernetički kriminalci koristili za phishing napade, širenje zlonamjernog softvera ili prodaju lažnih proizvoda. Svjetsko nogometno prvenstvo, kao jedan od najgledanijih događaja na svijetu, posebno je privlačna meta.

Statistika s prošlih natjecanja potvrđuje ovaj trend. Tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine identificirano je više od 16.000 lažnih domena, četrdesetak lažnih mobilnih aplikacija i deseci lažnih profila na društvenim mrežama. Zabilježen je i značajan porast prijevara povezanih sa sportom od čak 942 posto tijekom ljetnih sportskih događaja 2024. godine u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Stručnjaci upozoravaju da će prvenstvo 2026. godine, kao najveći sportski događaj do sada, biti suočeno s kibernetičkim prijetnjama bez presedana.

Ono što dodatno zabrinjava jest sve veća sofisticiranost napadača. Kibernetički kriminal postao je "industrijaliziran", a na mračnom webu prodaju se gotovi "fraud kitovi" koji uključuju predloške za lažne stranice i phishing e-mailove. To omogućuje brzu i masovnu proizvodnju prijevara čak i onima s manje tehničkog znanja. Uz to, kriminalci sve više koriste generativnu umjetnu inteligenciju i "deepfake" tehnologiju kako bi njihove prijevare bile što uvjerljivije.

Kako se zaštititi od internetskih prevara?

FBI i sigurnosni stručnjaci savjetuju navijačima da budu izuzetno oprezni. Preporučuje se da ulaznice kupuju isključivo putem službene stranice FIFA.com/tickets. Najsigurniji način pristupa stranici jest izravno upisivanje adrese u preglednik, umjesto klikanja na poveznice iz e-mailova, poruka ili objava na društvenim mrežama.

Korisnici koji koriste tražilice trebali bi izbjegavati sponzorirane rezultate jer se može raditi o plaćenim oglasima koji vode na lažne stranice. Prije unosa bilo kakvih osobnih podataka, ključno je pažljivo provjeriti točnost web adrese, pazeći na pravopisne pogreške i vršnu domenu, koja bi trebala biti ".com". Dobra je praksa i označiti (bookmarkati) provjerene i sigurne web stranice za buduće korištenje.

*uz korištenje AI-a