FC Thun tek je ušao u ligu, a sad je na korak do naslova! Pomeli su konkurenciju u Švicarskoj...

U europskom nogometu, gdje financijska moć često diktira uspjeh, klubovi s manjim proračunima povremeno ostvaruju rezultate iznad očekivanja. Jedan takav primjer ove sezone dolazi iz Švicarske. FC Thun, klub iz grada od 45 tisuća stanovnika, kao novopromovirani prvoligaš ne samo da je osigurao ostanak, već se nalazi u poziciji da se bori za svoj prvi naslov prvaka u 128 godina dugoj povijesti. Njihovi rezultati povlače paralele s uspjehom Leicester Cityja iz 2016. godine.

Pet kola prije kraja prvenstva, Thun ima 14 bodova prednosti ispred prvog pratitelja St. Gallena, a već susret protiv Lugana (20:30) ili kiks pratitelja mogao bi im i matematički osigurati titulu.

Put od druge lige do vrha

Thun u svojoj povijesti ima zapaženih rezultata, poput plasmana u grupnu fazu Lige prvaka 2005. godine, kada su igrali protiv klubova kao što su Arsenal i Ajax. Ipak, posljednje godine bile su izazovne. Klub je 2020. ispao u drugu ligu i suočio se s ozbiljnim financijskim problemima. Trebalo im je pet godina da se vrate u najviši rang natjecanja, a uoči ove sezone većina analitičara smatrala ih je kandidatima za ispadanje.

Međutim, rezultati su bili suprotni predviđanjima. Momčad je sezonu otvorila s četiri uzastopne pobjede, što je rekord za novog prvoligaša, i nastavila s dobrim igrama. Zauzeli su vodeću poziciju na ljestvici s dvoznamenkastom bodovnom prednošću ispred pratitelja, ostavljajući iza sebe klubove poput Basela i Young Boysa, čiji su proračuni višestruko veći.

Lustrinellijeva formula za uspjeh

Glavnim autorom ovog uspjeha smatra se trener Mauro Lustrinelli, bivši napadač i član generacije iz 2005. godine. Lustrinelli je postavio momčad koja igra agresivan, dinamičan i okomit nogomet. Iako u prosjeku imaju manji posjed lopte od većine suparnika (oko 46 posto), njihova igra temelji se na intenzivnom presingu i brzim tranzicijama. Thun je vodeća momčad lige po broju visoko oduzetih lopti i po broju golova koji su proizašli iz takvih akcija.

- Ako možemo zabiti gol iz dva dodavanja, zašto bismo ih radili deset ili dvadeset? - objasnio je Lustrinelli svoju filozofiju.

Takav pristup donio je rezultate. Thun ima najefikasniji napad i najčvršću obranu u ligi. Njihova snaga leži u kolektivu. Iako je Elmin Rastoder s 12 golova prvi strijelac momčadi, čak šest igrača zabilo je najmanje pet pogodaka, što potvrđuje širinu i timski duh.

Spoj iskustva i mladosti

Lustrinelli i predsjednik kluba Andres Gerber, također član ekipe iz 2005., inzistirali su na kontinuitetu. Umjesto velikih promjena, zadržali su jezgru momčadi koja je izborila promociju, vjerujući u njihov natjecateljski duh. Iskusni igrači poput kapetana Marca Bürkija i Leonarda Bertonea donose stabilnost, dok su se mladi talenti poput Ethana Meichtryja, koji je prije tri godine radio kao cestar, afirmirali na prvoligaškoj sceni.

Njihovi rezultati privukli su pažnju javnosti. Igrači su svjesni da ostvaruju povijesni rezultat za klub, ali ostaju skromni.

Nakon sedam ili osam utakmica, sjećam se da sam sjedio s Bertoneom i rekao: 'Gledaj, prvi smo na tablici.' Bilo je smiješno. Imamo puno neprovjerenih igrača i nismo znali kako će reagirati. Svi su odgovorili briljantno. Nikad nismo bili nervozni, nikad nismo osjećali pritisak - prisjetio se kapetan Bürki.

*uz korištenje AI-a