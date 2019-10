Federer ide na Olimpijske igre: Srce je odlučilo da ih igram...

Svaki bi mi turnir mogao biti posljednji, ponovit će Roger Federer u pravilu ako ga pitate dokad misli igrati. Jer "dosadnim" novinarima nema što drugi reći.

Sada bi, pak, novinari mogli promijeniti pitanje u "misli li igrati i poslije Olimpijskih igara u Tokiju" budući da je Švicarac izrazio želju da dogodine opet nastupa na najvećem sportskom događaju.

- Već tjednima razmatram sa svojim timom što bih trebao igrati poslije Wimbledona, a prije US Opena i na kraju je srce odlučilo da bih htio na Olimpijske igre još jednom - rekao je Švicarac u Tokiju gdje je u ponedjeljak odradio ekshibiciju protiv Johna Isnera.

Izgubio finale u Londonu

Međutim, trenutno ne ispunjava uvjete za nastup jer tenisači, oni kojima to renking dopušta, moraju međuolimpijskom razdoblju barem triput nastupiti za reprezentaciju u Davis Cupu s tim da jedan od tih nastupa mora biti u olimpijskoj ili predolimpijskoj godini. Federer, pak, nastup nema od 2015., no za njega će se već napraviti ustupak. Jer to je Federer.

- Dva puta nosio sam zastavu svoje zemlje, u Ateni i Pekingu, osvojio sam zlato i srebro, pa bih volio ponovo pokušati nešto osvojiti za Švicarsku.

Uz Atenu i Peking Federer je igrao i u Sydneyju te Londonu, dok ga je ozljeda spriječila da igra i u Riju na prošlom OI-ju. Spomenuto zlato koje je osvojio jest iz konkurencije parova s Warinkom u Pekingu, dok je četiri godine kasnije u Wimbledonu, gdje se igrao olimpijski turnir, izgubio finale od Murrayja.