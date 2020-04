Federer je teško, a Elina i teže primila odgodu Wimbledona...

Shrvan sam, međutim zdravlje i obitelj su najvažniji, kazao je legendarni švicarski tenisač Roger Federer nakon što je prvi put nakon Drugog svjetskog rata otkazan teniski turnir u Wimbledonu. Iz All England Cluba su poručili kako će 134. izdanje "Championshipa" biti održano od 28. lipnja do 11. srpnja 2021., navodeći kao razlog zabrinutost za zdravlje ljudi vezano uz širenje pandemije izazvane koronavirusom.

- Ne mogu vam opisati kako se trenutačno osjećam. Ne postoji gif koji bi izrazio ono što osjećam. Jedva čekam vratiti se iduće godine - kazao je 38-godišnji Švicarac koji je rekordnih osam puta osvojio Wimbledon, a još četiri puta izgubio u finalu. Dodao je na društvenim mrežama implicirajući kako nema planova povući se bez povratka na Wimbledon.

Dok je svoje razočaranje Roger objavio staloženo u svom stilu, Elina Svitolina objavila je TikTok video u kojemu 'u suzama' shrvana pjeva popularnu pjesmu Celine Dion 'All by myself'.

Amerikanka Serena Williams 11 puta je igrala u finalu i pritom sedam puta slavila. Posljednji put 2016. godine.

- Potresena sam - napisala je 38-godišnja Amerikanka na Twitteru.

Posljednja pobjednica bila je Rumunjka Simona Halep.

- Žalosno je čuti da se Wimbledon neće održati ove godine. Prošlogodišnje finale zauvijek će biti jedan od najsretnijih dana u mom životu. Međutim, prolazimo kroz nešto veće od tenisa i Wimbledon će se vratiti.

So sad to hear @Wimbledon won’t take place this year. Last year’s final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title 🤗 pic.twitter.com/PmppwUuKtD