Federeru i Tottiju nagrade je dijelila bez gaćica i grudnjaka

Početak godine u sportu obično je vrijeme kad se dodjeljuju nagrade za prošlogodišnje uspjehe. Roger Federer i Serena Williams dobili su nagradu za najboljeg sportaša i najbolju sportašicu u 2017. godini, sjajni Švicarac dobio je i nagradu za povratnika godine što mu je već šesti Laureus.

No na pozornici u Monacu Federer nije bio u prvom planu, kao ni Francesco Totti, legenda Rome, koji je dobio posebnu nagradu.

Ne, u prvom planu bila je britanska sportska voditeljica Kate Abdo (36), koja se pojavila u haljini koja je malo toga prepuštala mašti.

Objavu dijeli Kate Abdo (@kateabdo) Vel 28, 2018 at 4:05 PST

Bivša novinarka Sky Sportsa koja danas radi na Fox Sportsu, a često vodi programe i dodjele Fifinih nagrada, ovaj put je stigla u najprovokativnijem izdanju.

Our wondrous co-host @kate_abdo has arrived for #Laureus18! 🙌 pic.twitter.com/J6p6lUPOnn