Federico Bessone: 'Sretan sam što smo naše navijače usrećili nakon dvije, tri teške sezone'

Varaždin i Osijek odigrali su utakmicu 8. kola HNL-a u Varaždinu bez golova 0-0. Obje momčadi smjestile su se na pri vrhu ljestvice i zadovoljni mogu otići na stanku.

- Jedna dinamična utakmica. Zakazali smo u fazi napada. Prespore su bile reakcije i neki igrači nisu bili najbolje raspoloženi. Imao je Osijek svoju faze igre i zabio je dva gola koja su poništena. Opet nismo poraženi i u dobrom smo nizu. Jako dobro će nam doći stanka da se malo odmorimo, da napunimo baterije za drugi dio - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina čija je momčad u osam kola upisala 15 bodova.

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Moramo biti zadovoljni iako nam nedostaje još četiri boda protiv Istre i Gorice. Sad ćemo se dobro odmoriti i unaprijediti neke stvari - ističe Šafarić. Zadovoljan bodom bio je i njegov kolega Federico Bessone.

- Vrlo dobra utakmica. Lijepo je vidjeti dvije ekipe koje žele igrati napadački nogomet. Nekoliko prilika smo imali, dva gola su nam poništena, no sretan sam bodom i kako je momčad izgledala - rekao je Bessone koji zadovoljan bodovnim saldom svoje momčadi nakon osam kola.

- Jako sam zadovoljan. Da su mi prije sezone rekli da ćemo imati 16 bodova od 24, odmah bi to prihvatio. Moram reći da sam sretan što sam dio 1. HNL koja je odlična. Ne možete se opustiti protiv nikoga, svaka utakmica je teška. Morate biti spremni sto posto. Jako je kompetitivna. Sretan što imam priliku biti dio toga. Raduje me da smo donijeli sreću našim navijačima iza kojih su dvije, tri vrlo teške sezone - zaključio je Bessone.