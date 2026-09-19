Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER OSIJEKA

Federico Bessone: 'Sretan sam što smo naše navijače usrećili nakon dvije, tri teške sezone'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Federico Bessone: 'Sretan sam što smo naše navijače usrećili nakon dvije, tri teške sezone'
Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osječani su nakon osam kola osvojili 16 bodova, a time je vrlo zadovoljan trener

Admiral

Varaždin i Osijek odigrali su utakmicu 8. kola HNL-a u Varaždinu bez golova 0-0. Obje momčadi smjestile su se na pri vrhu ljestvice i zadovoljni mogu otići na stanku. 

- Jedna dinamična utakmica. Zakazali smo u fazi napada. Prespore su bile reakcije i neki igrači nisu bili najbolje raspoloženi. Imao je Osijek svoju faze igre i zabio je dva gola koja su poništena. Opet nismo poraženi i u dobrom smo nizu. Jako dobro će nam doći stanka da se malo odmorimo, da napunimo baterije za drugi dio - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina čija je momčad u osam kola upisala 15 bodova. 

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Moramo biti zadovoljni iako nam nedostaje još četiri boda protiv Istre i Gorice. Sad ćemo se dobro odmoriti i unaprijediti neke stvari - ističe Šafarić. Zadovoljan bodom bio je i njegov kolega Federico Bessone. 

- Vrlo dobra utakmica. Lijepo je vidjeti dvije ekipe koje žele igrati napadački nogomet. Nekoliko prilika smo imali, dva gola su nam poništena, no sretan sam bodom i kako je momčad izgledala - rekao je Bessone koji zadovoljan bodovnim saldom svoje momčadi nakon osam kola. 

- Jako sam zadovoljan. Da su mi prije sezone rekli da ćemo imati 16 bodova od 24, odmah bi to prihvatio. Moram reći da sam sretan što sam dio 1. HNL koja je odlična. Ne možete se opustiti protiv nikoga, svaka utakmica je teška. Morate biti spremni sto posto. Jako je kompetitivna. Sretan što imam priliku biti dio toga. Raduje me da smo donijeli sreću našim navijačima iza kojih su dvije, tri vrlo teške sezone - zaključio je Bessone. 

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026