Feirense već 29 utakmica bez pobjede, Lazio pušta Atalanti?!

Feirense - Chaves 2 (subota, 16.30 sati)

U Portugalu su do kraja prvenstva ostala svega tri kola, a Firense je ispao još prije mjesec dana. Uostalom, momčad je u takvom raspoloženju da u posljednjih 29 utakmica nisu nikoga pobijedili. Da stvar bude gora, na sedam od posljednjh osam domaćih susreta primili su najmanje dva gola. Tiago Gomes je prošli susret, protiv Portimonensea, zaradio crveni karton pa ga neće biti u sastavu, a na njegovo mjesto će Vítor Bruno.

Chaves ima dvije uzastopne pobjede, a razvalili su Nacional 4-1, što im je podiglo krila i vjeru u ostanak. Štoviše, sad su bodovno izjednačeni s Tondelom i ovdje nemaju puno izbora, osim pobjede. U pitanju je velik novac, odlazak u drugu ligu znači gubitak sponzora, televizijskih prava... Chaves mora pobijediti kako god zna...

Mogući sastavi:

Seco - Mesquita, Ramos, Briseno, Bruno - Soares, Ghazal - Edson, Silva, Machuado - Silva

Filipe - Lionn, Maras, Campi, Djavan - Jefferson, Bresan - Nitinho, Costinha, Gazarjan - William

Tondela - Santa Clara 1 (nedjelja, 16 sati)

Ovdje je identično kao i kod prethodnog para. Tondela se bori za ostanak, dok je Santa Clara svoje muke riješila. Inače, Tondela je jako dobar domaćin jer je na svom terenu pobijedila velike momčadi kao što su Guimaraes, Sporting, Maritimo, Nacional.... Kući imaju dvije pobjede zaredom, igraju dobro, a ova pobjeda im je jako bitna jer sljedeće kolo idu u goste Sportingu, gdje teško mogu računati na tri boda. Uostalom, žele li ostati u ligi, nema im druge nego pobijediti jer u posljednjem kolu na svom terenu dočekuku izravnog konkurenta za ostanak - Chaves!

Santa Clara za potvrdu ostanka treba bod, a njega će osvojiti sljedeće kolo kad im u goste dolazi Feirense, koji je 29 utakmica bez pobjede. I još jedna stvar, Santa Clara nije pobijedila kod Tondele od 2012. godine. A na posljednjih pet od sedam gostujućih utakmica nisu zabili gol.

Mogući sastavi:

Ramos - Moufi, Fernandez, Costa, Joaizinho - Monteiro, Pedro - Murillo, Pena, Xavier - Tomane

Marco - Patrick, Martins, Cardoso, Lucas - Chrien, Lamas, Ramos, Ukra - Manuel, Santana

Noogom - Al Ahly 2 (nedjelja, 19 sati)

Al Ahly je najveći egipatski klub, a gostovanje kod Noogoma im je jedno od najvažnijih ove sezone. Zakuhalo se u Egiptu i u završnicu prvenstva za naslov se bore tri kluba, što u Egiptu nije česta pojava. Al Ahly ima vojsku navijača, najbolju logistiku u Egiptu i ovdje ne smiju ništa prepustiti slučaju jer u slučaju kiksa Zamalek bi ih, uz uvjet da pobijede, prestigao i više ništa ne bi imali u svojim rukama.

Noogom je klub koji je cijelo vrijeme igrao u drugoj ligi, došli su nakratko u prvu, no na kraju sezone će opet u staro jato, među drugoligaše. Sastavi još nisu objavljeni.

Hajduk - Inter 1 (subota, 16.30 sati)

Hajduk u ovaj susret ulazi bez Jaira i Gyurcse, a trener Oreščanin još nije odlučio tko će na njihova mjesta. Među 18 igrača za utakmicu protiv Intera bit će Dario Špikić, dok je Ivan Prtajin otpao. Špikić je krilni napadač koji je karijeru počeo u Kurilovcu, a u Hajduk je došao iz Dinama s Juricom Prširom. Inače, Inter je jedan od poželjnijih gostiju na Poljudu, na pet posljednjih utakmica primili su 18, a nisu zabili niti jedan gol. Ili, evo i točnih rezultata: 2:0, 6:0, 2:0, 5:0, 3:0. Hajduk sad ima četiri meč lopte u napadu na Europu, a kako bi dodatno podili atmosferu, adrenalin i motivaciju stručni stožer i nogometaši imali su team-building. Ovo je čista jedinica.

Manchester City - Leicester 1 (ponedjeljak, 21 sat)

Ovdje je sve jasno. Manchester City je pobijedio u posljednjih 12 utakmica u Premiershipu i juri prema naslovu. Bilo kakav kiks stajao bi ga naslova, a to nije opcija. Zapravo, računica im je jasna, pobijede li Leicester i Brighton osigurat će drugi uzastopni naslov. Leicester ima dobru momčad, a njihov trener Brendan Rodgers sigurno će pokušati pomoći Liverpoolu, svom bivšem klubu. Igraju dosta dobro, a to je na svojoj koži osjetio i Arsenal, kojeg su pobijedili 3-0. Stoga, ne očekujte da će ovdje City pregaziti "Lisice", ovo bi mogao biti tijesan meč. Tečaj ovdje nije visok, tek 1.20, no City mora pobijediti.

Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinčenko - Silva, Gundogan, Silva - Sterling, Aguero, Sane

Schmeichel - Pereira, Evans, Maguire, Chillwell - Albrington, Tielemans, Ndidi, Choundhury, Madison - Vardy

OPREZ

Celta - Barcelona (subota, 20.45)

Barcelona je osigurala naslov prvaka Španjolske i trener Ernesto Valverde najavio je da dosta prvotimaca neće ni putovati u Vigo, već će se odmarati za uzvratni susret Lige prvaka protiv Liverpoola, koji ih čeka već u utorak. Da stvar bude bolja, Celta je Barcelonu na svom terenu pobijeđivala i kad su Katalonci bili u najboljem sastavu. Primjerice, u posljednja četiri gostovanja Barcelona ima dva remija i dva poraza. Celti gori pod nogama, moraju spašavati ostanak u prvoj ligi, a Barcelona stiže u šarenom sastavu, mislima već u Liverpoolu. Ovdje ne bi bilo iznenađenje kad bi Celta osvojila bod, možda i sva tri...

Blanco - Mallo, Costas, Hoedt, Olaza - Mendez, Lobotka, Yokuslu, Boufal - Aspas, Gomez

Cliessen - Umtiti, Murillo, Vermaelen - Wague, Puig, Todibo, Alena, Malcom - Dembele, Boateng

Lazio - Atalanta (nedjelja, 15 sati)

E, za ovaj susret se svašta priča, a najglasnije su one da će Lazio pustiti Atalanti kako Roma ne bi izborila Ligu prvaka i tako zaradila velik novac. Da ne biste mislili da samo mi to mislimo, na press konferenciji Rome, novinari su isto pitali Claudija Ranijerija.

- Gospodine, Ranieri, očekujete li da Lazio u nedjelju pusti Atalanti?

- To se dogodilo 2010. kada su igrali s Interom, no mi moramo razmišljati samo o utakmici, ne o igrama i pričama tko će kome pustiti. Uvijek sam bio pošten i to mi je najvažnije. Neka vodstvo lige napravi ostalo.

Eto, to su vam priče uoči utakmice. Pa vidite što biste igrali... Samo, navijači Lazija i Atalante nikako nisu u dobrim odnosima, pa ne očekujte neko zajedničko navijanje.

A SAD GOLOVI

Royal Pari - Bolivar, oba daju (subota, 21 sat)

Za sve ljubitelje golova tu su Bolivijci. Sastaju se Royal Pari i Bolivar, a to znači da bi ovdje svaka momčad mogla zabiti gol. Rezultati Bolivara na gostovanjima su 3-6, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1, 2-1, 2-3, a ništa drugačiji nisu ni Royalovi. Od njihove posljednje tri utakmice dvije su završile 7-5 i 4-2.