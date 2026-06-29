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SAMOUVJERENI NAPADAČ

Felix: Uvjereni smo u pobjedu protiv Hrvatske i prolaz dalje

Piše HINA,
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Felix: Uvjereni smo u pobjedu protiv Hrvatske i prolaz dalje
Foto: Paul Childs

Joao Felix poručuje da Portugal ne gubi vjeru nakon dva remija i najavljuje pobjedu protiv Hrvatske u Torontu. Uvjeren je u pobjedu protiv 'vatrenih' i prolaz u osminu finala

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Nismo izgubili samopouzdanje zbog dva remija u skupini, rekao je portugalski nogometaš Joao Felix portugalskim novinarima uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske.

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Ta se utakmica igra u Torontu, u noći s četvrtka na petak, u 1 sat po srednjoeuropskom vremenu. Obje su reprezentacije zauzele drugo mjesto u svojim skupinama.

- Moramo ostati mirni bez obzira na sva događanja u skupini. Mirni smo i imamo samopouzdanje premda u dvije od tri utakmice nismo pobijedili. Zbog toga naši navijači ne moraju sumnjati u nas. Mi u sebe ne sumnjamo, čak štoviše, uvjereni smo u pobjedu protiv Hrvatske i prolaz u osminu finala, izjavio je Joao Felix koji je naglasio da nikakvih tajni između Portugala i Hrvatske nema.

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Foto: NATHAN RAY SEEBECK

- Jako dobro znamo na kakav način igra Hrvatska. Toliko puta smo ih gledali i bezbroj puta igrali protiv njih. Jako dobro poznajemo i snagu i sve slabosti Hrvatske. Analizirali smo ih i sada iz svega toga treba izvući maksimum, rekao je Joao Felix koji nije postigao niti jedan pogodak tijekom grupne faze. U udarnoj momčadi je bio protiv Kolumbije i Uzbekistana, dok nije ulazio u igru protiv DR Konga.

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