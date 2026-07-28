Fenerbahče demantirao ponude za Livakovića, turski insajder: Ovo je najčudnije što sam vidio

Fenerbahče je službeno demantirao medijske napise o ponudama za Dominika Livakovića, iako turski izvori tvrde da se pregovori o odlasku hrvatskog golmana već vode. Kao moguća odredišta spominju se Dinamo, Torino i Olympiacos, ali službena ponuda zasad navodno nije stigla. Istanbulski klub reagirao je nakon brojnih informacija o Livakovićevoj budućnosti.

"Informacije o transferu Dominika Livakovića koje su se pojavile u javnosti nisu točne. Unatoč tvrdnjama, nismo dobili službene ponude Dinama iz Zagreba i Olympiacosa u iznosima koji se spominju u vijestima", objavio je Fenerbahče.

Takvo priopćenje iznenadilo je poznatoga turskog insajdera Yağıza Sabuncuoğlua, koji tvrdi da predstavnici zainteresiranih klubova već razgovaraju o mogućem transferu.

- U ovom trenutku nema službene ponude. Jučer sam vidio najčudniji demanti koji sam ikada vidio u životu. Sa službene stranice Fenerbahčea, na ovoj razini, objavili su demanti u kojem se navodi da nije stigla nikakva ponuda za našeg igrača - poručio je Sabuncuoğlu.

🗣️Yağız Sabuncuoğlu:



"Şu anda Livakovic ile ilgili Olympiacos Dinamo Zagreb ve Torino menajeri üç takımla görüşme yapıyor.



Henüz resmi bir teklif yok.



Hayatımda da dün gördüğüm en garip yalanlamayı gördüm.



Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan bu seviyede teklif gelmedi… https://t.co/rALh78aXm3 — Furkan 🏆🏆 (@bkfrkn) July 27, 2026

Prema dostupnim informacijama, Olympiacos je Livakoviću ponudio izdašniji ugovor od onoga koji mu može ponuditi Dinamo, ali hrvatski reprezentativac nije prihvatio odlazak u Grčku. Njegov prioritet navodno ostaje povratak na Maksimir. Livakovićev menadžer Andy Bara nedavno je u Istanbulu razgovarao s čelnicima Fenerbahčea, nakon čega se pojavila ponuda grčkog kluba. Ipak, Olympiacos je u međuvremenu ispao iz kombinacija, dok Dinamo pokušava postići dogovor i s igračem i s njegovim klubom.

Foto: instagram

Zagrebački klub zasad nije zaključio nijedan od dvaju ključnih dijelova posla. Najprije mora dogovoriti uvjete dugoročnog ugovora s Livakovićem, a zatim i odštetu s Fenerbahčeom. U priču se uključio i Torino, čiji predstavnici također ispituju mogućnost dovođenja hrvatskog golmana.

Turski mediji istodobno navode da novi trener Fenerbahčea İsmail Kartal ne računa ozbiljno na Livakovića. Prema njegovu izvješću, klub se želi rastati s Livakovićem, Diegom Carlosom, Rodrigom Becãom, Sofyanom Amrabatom i Ognjenom Mimovićem. Fenerbahče bi samo Mimovića poslao na posudbu, dok za ostale igrače traži trajni transfer. Uprava želi smanjiti broj stranaca u momčadi i rasteretiti proračun od igrača s visokim primanjima.

Livaković se tako nalazi među skupljim igračima koje bi turski klub mogao izostaviti iz momčadi za nadolazeće europske utakmice. Osim njega, u toj se skupini spominju N'Golo Kanté, Dorgeles Nene, Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat i Rodrigo Becão.