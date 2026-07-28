Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKOFONIJA

Fenerbahče demantirao ponude za Livakovića, turski insajder: Ovo je najčudnije što sam vidio

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Fenerbahče demantirao ponude za Livakovića, turski insajder: Ovo je najčudnije što sam vidio
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Turski mediji istodobno navode da novi trener Fenerbahčea İsmail Kartal ne računa ozbiljno na Livakovića. Prema njegovu izvješću, klub se želi rastati s hrvatski reprezentativnim golmanom

Admiral

Fenerbahče je službeno demantirao medijske napise o ponudama za Dominika Livakovića, iako turski izvori tvrde da se pregovori o odlasku hrvatskog golmana već vode. Kao moguća odredišta spominju se Dinamo, Torino i Olympiacos, ali službena ponuda zasad navodno nije stigla. Istanbulski klub reagirao je nakon brojnih informacija o Livakovićevoj budućnosti.

"Informacije o transferu Dominika Livakovića koje su se pojavile u javnosti nisu točne. Unatoč tvrdnjama, nismo dobili službene ponude Dinama iz Zagreba i Olympiacosa u iznosima koji se spominju u vijestima", objavio je Fenerbahče.

Takvo priopćenje iznenadilo je poznatoga turskog insajdera Yağıza Sabuncuoğlua, koji tvrdi da predstavnici zainteresiranih klubova već razgovaraju o mogućem transferu.

PO TREĆE PRETKOLO Dinamo nastavlja lov na 23 mil. eura: Opet nema dvojca, ovo je Kovačevićev sastav za Thun...
Dinamo nastavlja lov na 23 mil. eura: Opet nema dvojca, ovo je Kovačevićev sastav za Thun...

- U ovom trenutku nema službene ponude. Jučer sam vidio najčudniji demanti koji sam ikada vidio u životu. Sa službene stranice Fenerbahčea, na ovoj razini, objavili su demanti u kojem se navodi da nije stigla nikakva ponuda za našeg igrača - poručio je Sabuncuoğlu.

Prema dostupnim informacijama, Olympiacos je Livakoviću ponudio izdašniji ugovor od onoga koji mu može ponuditi Dinamo, ali hrvatski reprezentativac nije prihvatio odlazak u Grčku. Njegov prioritet navodno ostaje povratak na Maksimir. Livakovićev menadžer Andy Bara nedavno je u Istanbulu razgovarao s čelnicima Fenerbahčea, nakon čega se pojavila ponuda grčkog kluba. Ipak, Olympiacos je u međuvremenu ispao iz kombinacija, dok Dinamo pokušava postići dogovor i s igračem i s njegovim klubom.

Foto: instagram

Zagrebački klub zasad nije zaključio nijedan od dvaju ključnih dijelova posla. Najprije mora dogovoriti uvjete dugoročnog ugovora s Livakovićem, a zatim i odštetu s Fenerbahčeom. U priču se uključio i Torino, čiji predstavnici također ispituju mogućnost dovođenja hrvatskog golmana.

ZAGREBAČKA LJEPOTICA FOTO Kranjčevićeva u zadnjoj fazi izgradnje. Pogledajte kako stadion poprima završni obris
FOTO Kranjčevićeva u zadnjoj fazi izgradnje. Pogledajte kako stadion poprima završni obris

Turski mediji istodobno navode da novi trener Fenerbahčea İsmail Kartal ne računa ozbiljno na Livakovića. Prema njegovu izvješću, klub se želi rastati s Livakovićem, Diegom Carlosom, Rodrigom Becãom, Sofyanom Amrabatom i Ognjenom Mimovićem. Fenerbahče bi samo Mimovića poslao na posudbu, dok za ostale igrače traži trajni transfer. Uprava želi smanjiti broj stranaca u momčadi i rasteretiti proračun od igrača s visokim primanjima.

Livaković se tako nalazi među skupljim igračima koje bi turski klub mogao izostaviti iz momčadi za nadolazeće europske utakmice. Osim njega, u toj se skupini spominju N'Golo Kanté, Dorgeles Nene, Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat i Rodrigo Becão.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Wunderkind iz BiH sve dogovorio s Chelseajem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Wunderkind iz BiH sve dogovorio s Chelseajem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Kod Modrićevih doma: Privatni chef otkrio što je pripremio Luki i najbližima za posebnu večeru
FOTO: LUKIN JELOVNIK

Kod Modrićevih doma: Privatni chef otkrio što je pripremio Luki i najbližima za posebnu večeru

Modrić proslavio još jedan jednogodišnji ugovor s AC Milan raskošnom večerom od osam sljedova, a navijači već žale za sarmom i ćevapima!
FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te
SPORTSKA NOVINARKA JE HIT

FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, svjetski poznato lice Serie A, opet je zapalila Instagram: luksuzna vila na Comu, obiteljska idila i fotka koja je sve natjerala na zumiranje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026