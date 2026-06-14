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BRILJIRAO NA GOLU

Fenomenalni Mandić je nosio Magdeburg do 3. mjesta u LP

Piše HINA,
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Fenomenalni Mandić je nosio Magdeburg do 3. mjesta u LP
Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mandić briljirao s 13 obrana i odveo Magdeburg do bronce! Njemački velikan srušio Aalborg i spasio čast nakon obrane naslova

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Rukometaši njemačkog Magdeburga, koji su branili naslov pobjednika Lige prvaka, u nedjelju su na završnom turniru u Kölnu svladali danski Aalborg s 32-26 (17-11) i time osvojili treće mjesto.

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Važnu ulogu u ovoj pobjedi imao je hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić koji je završio dvoboj s 13 obrana (13/39), a strijelce Magdeburga su sa po šest pogodaka predvodili Felix Claar i Albin Lagergren.

Najbolji strijelac Aalborga bio je Mads Hoxer, također sa šest golova. Od 18 sati će se za naslov europskog prvaka boriti rukometaši Barcelone i berlinskog Füchsea.

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