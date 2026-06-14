Mandić briljirao s 13 obrana i odveo Magdeburg do bronce! Njemački velikan srušio Aalborg i spasio čast nakon obrane naslova
BRILJIRAO NA GOLU
Fenomenalni Mandić je nosio Magdeburg do 3. mjesta u LP
Čitanje članka: < 1 min
Rukometaši njemačkog Magdeburga, koji su branili naslov pobjednika Lige prvaka, u nedjelju su na završnom turniru u Kölnu svladali danski Aalborg s 32-26 (17-11) i time osvojili treće mjesto.
Važnu ulogu u ovoj pobjedi imao je hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić koji je završio dvoboj s 13 obrana (13/39), a strijelce Magdeburga su sa po šest pogodaka predvodili Felix Claar i Albin Lagergren.
Najbolji strijelac Aalborga bio je Mads Hoxer, također sa šest golova. Od 18 sati će se za naslov europskog prvaka boriti rukometaši Barcelone i berlinskog Füchsea.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku