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F1 U ITALIJI

Ferrariji jako dobri na Monzi, ali i Mercedes je brz na treninzima

Piše HINA,
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Ferrariji jako dobri na Monzi, ali i Mercedes je brz na treninzima
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Foto: Guglielmo Mangiapane
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Treći slobodni trening na rasporedu je u subotu s početkom u 12.30 sati, a istog dana se voze službene kvalifikacije od 16 sati. Start Velike nagrade Italije je u nedjelju od 15 sati

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Britanac George Russell, vozač Mercedesa, bio je najbrži na drugom slobodnom treningu u Monzi, uoči nedjeljne Velike nagrade Italije, novog ispita u Svjetskom prvenstvu Formule 1.

Russell je ostvario vrijeme kruga od 1:22.559 te je iza sebe ostavio drugoplasiranog Charlesa Leclerca u Ferrariju. Na prvom slobodnom treningu dominirali su upravo vozači Ferrarija te je Leclerc bio prvi, a Britanac Lewis Hamilton drugi.

Na drugom treningu iza Russella i Leclerca se smjestio Talijan Kimi Antonelli, vodeći trenutačno u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva, a četvrto je mjesto zauzeo Hamilton. Dalje su slijedili Lando Norris, pobjednik posljednje dvije utrke prvenstva i Oscar Piastri.

Italian Grand Prix
Foto: Guglielmo Mangiapane

Na vrhu ukupnog redoslijeda je Antonelli sa 242 boda, dok su po 183 dosad skupili Rusell i Hamilton. Četvrti Norris ima 159, Leclerc je na 155, a Max Verstappen na šestom mjestu sa 112 bodova.

Treći slobodni trening na rasporedu je u subotu s početkom u 12.30 sati, a istog dana se voze službene kvalifikacije od 16 sati. Start Velike nagrade Italije je u nedjelju od 15 sati.

Ferrari dominirao na prvom treningu

Ferrarijev dvojac, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, bili su najbrži na prvom treningu održanom u petak uoči nedjeljne Velike nagrade Italije .

Leclerc je za najbrži krug provezao za 1:23.008 minuta, a od momčadskog kolege je bio bolji za 0.173 sekunde na radost desetaka tisuća Ferrarijevih navijača koji su se već u petak skupili oko legendarne staze. Ferrari je posljednji put pobijedio u Monzi prije dvije godine, a slavio je Charles Leclerc.

Italian Grand Prix
Foto: Guglielmo Mangiapane

Momčad iz Maranella je u Monzi došla s nadogradnjama na motoru, što je već na prvom treningu rezultiralo najboljim vremenima.

George Russell (Mercedes), drugi u ukupnom poretku vozača i bodovno izjednačen (183) s Hamiltonom, bio je treći na prvom treningu zaostavši 0.304 sekunde za Leclercom. Četvrto vrijeme imao je Novozelanđanin Liam Lawson za upravljačem Red Bulla (+0.425), koji i na VN Italije  ponovno mijenja ozlijeđenog Isacka Hadjara.

U najbržoj petorci našao se i vodeći u ukupnom redoslijedu, mladi Mercedosov vozač Kimi Antonelli (+0.636). On je prvi Talijan nakon 73 godine, koji u Monzi nastupa kao vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva F1.

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