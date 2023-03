Ferro: Morat ćemo objasniti juniorima Hajduka da su ušli u polufinale, ali nisu ništa osvojili

Slaven Belupo parkirao je autobus ispred svog gola i nije se micao. Hajduk je dominirao, pokušavao, ali sve je to djelovalo poprilično bezidejno i jalovo. I kada je utakmica ulazila u završnu fazu, a Belupo se ponadao bodu s Poljuda, Dino Mikanović lansirao je raketu u donji desni kut za nevjerojatno bitnu pobjedu Hajduka.

Splićani su u subotu u teškoj utakmici svladali Slaven Belupo 1-0 te se primakli Dinamu na samo šest bodova zaostatka. Ne tako davno, Dinamo je bio na plus 12 i imao utakmicu više, mnogi su utrku za naslov prvaka proglasili završenom, ali iznenadni kiksevi 'modrih' produžili su nadu Hajduku da može do titule nakon 18 godina čekanja. Sada slijedi reprezentativna pauza i dva tjedna prilike za Ivana Leku da ukomponira momčad kako želi i implementira svoje ideje za završni čin prvenstva.

- Sretniji sam jer smo odigrali dobro protiv Osijeka i Belupo, nego što sam zabio gol. Raduje me kada zabijem, ali više me raduje pobjeda. Prije godinu dana sam postigao zadnji gol protiv Rijeke, ali ovaj je u karijeri možda i najljepši. Fešta? Ne, nema fešte, moramo biti ponizni i nastaviti raditi. Imamo dva tjedna za pripremu Šibenika, vrlo sličnu utakmicu očekujemo, Zatvorit će se, igrati na kontranapade sa brzim igračima, ali idemo se pripremiti kao i za ovu sa Slaven Belupom - rekao je junak susreta Dino Mikanović.

Stoper Hajduka dao savjet juniorima

Hajduk je u dvije utakmice protiv Lokomotive i Dinama primio osam golova. Obrana je bila na udaru kritika, no konačno je i tu sjelo sve na svoje mjesto. Dvije utakmicu u nizu Splićani nisu primili gol, a kao bedem u obrani učvrstio se duo Ferro i Luka Vušković.

- Utakmica je bila teška. Znamo da oni igraju nisko i pokušavaju iznenaditi kontranapadima. No, bili smo dobro organizirani, uvijek smo bili spremni na njihove kontre. Zaista je lijepo da su navijači s nama, znamo da je njima teško kad naši rezultati nisu dobri, ali teško je i nama - rekao je Portugalac koji se ove zime vratio na Poljud nakon pola godine izbivanja.

Juniori Hajduka u srijedu su se senzacionalno plasirali u polufinale Lige prvaka mladih. Nevjerojatnu mentalnu snagu, borbenost i srčanost pokazali su 'bili tići' čime su osvojili srca navijača. 'Ovo je Hajduk', skandirali su im navijači Hajduka u Dortmundu i 'bocnuli' prvu momčad, jasno im dajući do znanja tko im mora biti primjer. Nekoliko juniora odgledalo je utakmicu protiv Belupa s klupe, nisu ulazili u igru, a Ferro je prokomentirao njihov povijesni uspjeh.

- Razgovarat ćemo s momcima. Normalno je da su uzbuđeni, trebaju proslaviti, ali imaju još dvije utakmice za postati prvaci Europe i moramo im objasniti da su ušli u polufinale, no još ništa nisu osvojili. To je isto kao što smo i mi u polufinalu kupa protiv Slaven Belupa, ali nismo još ništa osvojili. No, zaista mi je drago zbog tih mladih momaka, trebaju uživati u ova dva tjedna pauze. I mi i oni se možemo malo odmoriti – zaključio je Ferro.

