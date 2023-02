Ferro u debiju zabija gol Gorici? To smo vidjeli i prošle godine!

Francisco Ferro zabija gol u svom premijernom nastupu protiv Gorice... Zvuči kao vijest iz budućnosti, ali je u stvari vijest iz prošlosti. Prije nešto više od godinu dana Ferro je debitirao u dresu Hajduka upravo protiv Gorice i zabio gol. Nakon svega tri minute proradila je "portugalska veza" Filip Krovinović je centrirao a Ferro zabio glavom. Jedina razlika je što se prije godinu dana igralo u Velikoj Gorici a danas se igra na Poljudu. Naravno, nemamo pouzdanu informaciju hoće li Ferro danas nastupiti ali sve vodi prema tome. Ozlijeđen je Chidozie Awaziem, Dario Melnjak je virozan, tako da nema drugih opcija.

Ferro je inače u dresu Hajduka odigrao 14 utakmica i zabio dva gola, osim tog prvoga Gorici zabio je i prvi gol u finalu Kupa protiv Rijeke. Iako je oko njegovog povratka dosta upitnika, prije svega zbog toga što je ljetos odbio opciju produženja ugovora i potpisao za Vitesse u kojem se nije naigrao, Ferro je u jednom dijelu karijere vrijedio 18 milijuna eura, a špekuliralo se da su za njega velikani poput Liverpoola nudili Benfici i dvostruko veće iznose.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ferro je stigao kao najveće ime u mršavom prijelaznom roku, u kome je Hajduk ostao bez Biuka, Čoline, Atanasova, Vukovića, Eduoka, Dimitrova..., a uz Portugalca je doveo Yassine Benrahoua iz druge francuske i Agustina Anella iz druge nizozemske lige te rezervnog golmana Istre Ivana Lučića. Malo za šampionske ambicije? Takvim se čini, ali Leko se ne žali...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Doveli smo 3-4 igrača, nešto mlado, nešto iskusno, moglo je to i bolje, to svi znamo, ali situacija je takva kakva je, prihvatit ćemo je i zasukati rukave. Imamo dovoljno kvalitete dobiti bilo koga i moramo staviti fokus na to. Ambiciozni smo do bola... - kazao je uoči današnjeg ogleda s Goricom trener Hajduka Ivan Leko.

Vidjet ćemo što će reći nakon Gorice, jer sad je ostao i bez Awaziema i bez Melnjaka....

Foto: Hajduk

Najčitaniji članci