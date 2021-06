Drama pete utakmice finala doigravanja, ogled starih rivala Zadra i Splita u dvorani Krešimira Ćosića, slavlje Zadra, i to pred krcatim tribinama!? Dekor je to kakav su hrvatski sportaši i ljubitelji sporta mogli samo sanjati ove sezone u kojoj je korona bila jača od sporta. No danas su u Višnjiku čelnici Zadra i zadarske policije odlučili ignorirati pravila kojih smo se svi skupa držali protekle nešto više od godine dana, i svi koji su željeli ući, ušli su na tribine Krešine dvorane!?