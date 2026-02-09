Fešta za pamćenje futsalaša u Rudešu! Baka brončanog junaka u elementu: 'Tko bi to očekivao'

Hrvatski futsalski reprezentativci u ponedjeljak su bili hit diljem Lijepe naše. Pula je tako dočekala Davida Mataju i Niku Vukmira, Oriovac svog "kralja" Antonia Sekulića, Franco Jelovčić će svoj doček imati u Šibeniku u srijedu. A Zagrepčani, barem onaj zapadni dio grada, dočekali su svoje heroje, igrače Futsal Dinama - Antu Piplicu, Kristiana Čekola i Denisa Gudasića, te izbornika Marinka Mavrovića.

Dečki su dočekani u Rudešu, u buffetu "K Vilimu", obiteljskom obrtu Čekola. Rudešani su svoju četvorku dočekali sa 150 zapaljenih baklji, bila je to ludnica u Aninoj ulici. Našli su se tu predstavnici Futsal Dinama, od čelnika kluba Nikole Milojevića, trenera Matije Đulvata, sportskog direktora Juraja Fabijanića, bili su tu i drugi igrači Futsal Dinama.

Dolazak brončanih heroja na zapad Zagreba došao je pozdraviti i Jakov Grcić, bivši hrvatski reprezentativac. Grcić je s Hrvatskom dohvatio polufinale Europskog prvenstva 2012. godine, ali ovi su dečki otišli korak dalje. I prvi u hrvatskoj futsalskoj povijesti stigli do bronce.

- Dečki su zaslužili doček, svi smo ponosni na njih, napravili su nevjerojatan uspjeh na Europskom prvenstvu - kaže nam Grcić.

A i Kristian Čekol je bio u suzama.

- Ma tko bi ovo očekivao, sretan sam i ponosan. Hvala svima, navijačima koji su nas bodrili u Ljubljani, svima koji su navijali za nas uz male ekrane, ali i svima koji su došli ovdje u Rudeš - pričao je Kristian Čekol čija ga je obitelj dočekala u kockastim dresovima.

Čekol, Piplica, Gudasić i Mavrović ponosno su se slikali sa svojim medaljama, na repertoaru si bile domoljubne pjesme, dečkima je doček u Rudešu bio veliko iznenađenje. Dijelili su se autogrami, slikali brojni "storyji", dečki su se družili s navijačima, pa okrenuli daljnjim medijskim obvezama.

Kristianova mama Jasminka bila je za roštiljem, pekla ražnjiće i ćevape za okupljeno društvo, otac Vilim ponosno je nosio piće raspjevanom društvu, brat Mateo vodio pjesmu, a baka Draga je bila u elementu. Suznih očiju, vidno ponosna na svog unuka, kako i doliči takvom dočeku. Dolasku velikih junaka hrvatskog sporta, hrvatskog futsala.

