Obavijesti

Sport

Komentari 3
STIGLI SU HEROJI....

Fešta za pamćenje futsalaša u Rudešu! Baka brončanog junaka u elementu: 'Tko bi to očekivao'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Fešta za pamćenje futsalaša u Rudešu! Baka brončanog junaka u elementu: 'Tko bi to očekivao'
5
storyeditor/2026-02-09/PXL_090226_146211924-1.jpg | Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Sretan sam i ponosan. Hvala svima, navijačima koji su nas bodrili u Ljubljani, svima koji su navijali za nas uz male ekrane, ali i svima koji su došli ovdje u Rudeš, pričao je Kristian Čekol, kojeg je dočekala obitelj

Admiral

Hrvatski futsalski reprezentativci u ponedjeljak su bili hit diljem Lijepe naše. Pula je tako dočekala Davida Mataju i Niku Vukmira, Oriovac svog "kralja" Antonia Sekulića, Franco Jelovčić će svoj doček imati u Šibeniku u srijedu. A Zagrepčani, barem onaj zapadni dio grada, dočekali su svoje heroje, igrače Futsal Dinama - Antu Piplicu, Kristiana Čekola i Denisa Gudasića, te izbornika Marinka Mavrovića.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu
34
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dečki su dočekani u Rudešu, u buffetu "K Vilimu", obiteljskom obrtu Čekola. Rudešani su svoju četvorku dočekali sa 150 zapaljenih baklji, bila je to ludnica u Aninoj ulici. Našli su se tu predstavnici Futsal Dinama, od čelnika kluba Nikole Milojevića, trenera Matije Đulvata, sportskog direktora Juraja Fabijanića, bili su tu i drugi igrači Futsal Dinama.

Dolazak brončanih heroja na zapad Zagreba došao je pozdraviti i Jakov Grcić, bivši hrvatski reprezentativac. Grcić je s Hrvatskom dohvatio polufinale Europskog prvenstva 2012. godine, ali ovi su dečki otišli korak dalje. I prvi u hrvatskoj futsalskoj povijesti stigli do bronce.

- Dečki su zaslužili doček, svi smo ponosni na njih, napravili su nevjerojatan uspjeh na Europskom prvenstvu - kaže nam Grcić.

Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu
Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A i Kristian Čekol je bio u suzama.

- Ma tko bi ovo očekivao, sretan sam i ponosan. Hvala svima, navijačima koji su nas bodrili u Ljubljani, svima koji su navijali za nas uz male ekrane, ali i svima koji su došli ovdje u Rudeš - pričao je Kristian Čekol čija ga je obitelj dočekala u kockastim dresovima.

Čekol, Piplica, Gudasić i Mavrović ponosno su se slikali sa svojim medaljama, na repertoaru si bile domoljubne pjesme, dečkima je doček u Rudešu bio veliko iznenađenje. Dijelili su se autogrami, slikali brojni "storyji", dečki su se družili s navijačima, pa okrenuli daljnjim medijskim obvezama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu 00:50
Zagreb: Doček Futsal reprezentativaca u Rudešu | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Kristianova mama Jasminka bila je za roštiljem, pekla ražnjiće i ćevape za okupljeno društvo, otac Vilim ponosno je nosio piće raspjevanom društvu, brat Mateo vodio pjesmu, a baka Draga je bila u elementu. Suznih očiju, vidno ponosna na svog unuka, kako i doliči takvom dočeku. Dolasku velikih junaka hrvatskog sporta, hrvatskog futsala.

Zagreb: Docek Futsal reprezentativaca u Rudesu
Zagreb: Docek Futsal reprezentativaca u Rudesu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Seattle je osvojio Super Bowl, pogledajte prekid utakmice, Trumpovo ludilo i veliko slavlje
KAKVA NOĆ

Seattle je osvojio Super Bowl, pogledajte prekid utakmice, Trumpovo ludilo i veliko slavlje

Na terenu stadiona Levi's u kalifornijskoj Santa Clari, Seattle Seahawksi su u Super Bowlu LX pobijedili New England Patriotse 29-13.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026