Fifa istražuje rasistički skandal na SP-u: Argentinski navijači vrijeđali su slavnog youtubera

Poznati američki streamer IShowSpeed (21) doživio je rasističke uvrede od argentinskih navijača tijekom dvije utakmice Svjetskog prvenstva. Incidenti na Hard Rock stadionu u Miamiju, koji su se odigrali pred milijunskim auditorijem njegovog prijenosa uživo, izazvali su zgražanje javnosti. Svjetska nogometna federacija (Fifa) odmah je pokrenula istragu i oštro osudila svaki oblik diskriminacije te poručila kako takvom ponašanju nema mjesta u nogometu.

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Sve je počelo tijekom napete utakmice osmine finala između Argentine i Zelenortskih Otoka. IShowSpeed, pravim imenom Darren Watkins Jr., pratio je susret u dresu protivničke momčadi, što je očito isprovociralo neke argentinske navijače. Dok je prenosio atmosferu, jedan od njih mu je na španjolskom dobacio da "ide plakati u zoološki vrt", frazu s jasnim rasističkim prizvukom.

Foto: instagram

Nekoliko dana kasnije, nakon pobjede Argentine protiv Egipta, dogodio se novi, još gnusniji ispad. Navijač smješten iznad streamerove pozicije izvodio je majmunsku pantomimu prema njemu, dok su drugi dovikivali uvrede. Snimke oba događaja brzo su se proširile društvenim mrežama i potaknule lavinu osuda. Unatoč uvredama, streamer je reagirao relativno mirno, što su mnogi pohvalili.

Tko je IShowSpeed?

Darren Watkins Jr., poznatiji kao IShowSpeed, jedna je od najvećih internetskih zvijezda. Ovaj 21-godišnjak iz Cincinnatija u Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je golemu publiku zahvaljujući energičnoj, a ponekad i kaotičnoj osobnosti te sadržaju vezanom uz sport.

S više od 57 milijuna pretplatnika na YouTubeu i 53 milijuna na TikToku, njegov utjecaj na mlađu generaciju je neupitan. U nogometni svijet ušao je kao gorljivi navijač Cristiana Ronalda, a rivalstvo s Lionelom Messijem često je tema njegovih prijenosa. Ironično, popularnost ga je dovela do službenog partnerstva s Fifom za Svjetsko prvenstvo, gdje je surađivao s nogometnim velikanima i samim predsjednikom Giannijem Infantinom.

Foto: instagram

Fifa je brzo reagirala i pokrenula istragu odmah nakon prvog incidenta. U priopćenju su naglasili svoj stav o nultoj toleranciji prema diskriminaciji.

"Fifa snažno osuđuje rasizam, mržnju i diskriminaciju u svim oblicima. Tim postupcima nema mjesta u nogometu, na Svjetskom prvenstvu ili bilo gdje u društvu", stoji u izjavi. Dodali su kako je SP "proslava jedinstva, različitosti i poštovanja koja okuplja ljude, kulture i zajednice" te da "svatko tko potkopava te vrijednosti nije dobrodošao".

Ovaj incident nije usamljen slučaj. Nedavno je francuski kapetan Kylian Mbappé osudio rasističke komentare paragvajske senatorice, što je također potaknulo međunarodnu osudu i pravne postupke. Ovi događaji bacaju tamnu sjenu na sportsku manifestaciju.

Foto: instagram