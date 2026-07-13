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PROBLEMI SA SUCEM

Sjećate se što se dogodilo sucu koji se nije svidio Messiju na SP-u? 'To je bio neki drugi Leo'

Piše Luka Tunjić,
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Sjećate se što se dogodilo sucu koji se nije svidio Messiju na SP-u? 'To je bio neki drugi Leo'
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Foto: Lee Smith/REUTERS
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Ova utakmica nije trebala završiti kako je. Ne želim pričati o sucu zato što ću dobiti kaznu. Ali ljudi su vidjeli što se dogodilo. Bili smo uplašeni uoči utakmice jer smo znali kakav je on, tada je pričao Lionel Messi

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Hej, pričaj normalno sa mnom! Pokaži malo poštovanja i lijepo razgovaraj, kao ja s tobom, zagrmio je argentinski čarobnjak Lionel Messi (39) u utakmici četvrtfinala Svjetskog prvenstva. Argentinac je imao oštre riječi za suca Joao Pedro Pinheira, koji je dijelio pravdu u susretu "gaučosa" i Švicarske u kojoj su aktualni svjetski prvaci slavili 3-1 i time izborili polufinalni okršaj s Engleskom.

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Nije to prvi put da je Messi imao oštre riječi za suca utakmice. Mnogi se brzo sjete kontroverzne utakmice sa SP-a 2022. u Katru između Argentine i Nizozemske. Tu je utakmicu sudio španjolski arbitar Mateu Lahoz, koji je na susretu pokazao rekordnih 17 žutih kartona... Nizozemski desni bek Denzel Dumfries bio je isključen iz utakmice, a Nizozemci su nadoknadili dva gola zaostatka i odveli utakmicu u raspucavanje jedanaesteraca.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: Lee Smith/REUTERS

Ipak, Messi je nakon utakmice bio furiozan. Dao je oštru izjavu za medije u kojoj je bez imalo zadrške opleo po sucu s kojim je imao puno iskustva i u španjolskom prvenstvu.

- Ova utakmica nije trebala završiti kako je. Ne želim pričati o sucu zato što ću dobiti kaznu. Ali ljudi su vidjeli što se dogodilo. Bili smo uplašeni uoči utakmice jer smo znali kakav je on, mislim da bi Fifa trebala istražiti ovu situaciju. Takav sudac ne smije biti u ovakvim utakmicama - tada je rekao Messi.

S njime se složio i najbolji golman Mundijala u Katru te sunarodnjak, Emiliano Martinez.

- Sudac im je sve svirao! Okrenuo je utakmicu naglavačke. Dao je deset minuta sudačke nadoknade bez razloga. Samo je htio da oni zabiju gol. Taj je sudac lud i arogantan. Nešto mu kažete, a on vam odbrusi nazad. To je ludo! Htio nas je izbaciti iz turnira jer je ispala njegova Španjolska. On je najgori sudac na Svjetskom prvenstvu i nadam se da nam više neće suditi, beskoristan je - poručio je tada još oštriji Martinez.

Zanimljivo, Lahoz se umirovio samo nekoliko mjeseci kasnije, u 2023. godini, a sad je šef španjolskih sudaca. Prije nekoliko godina iznio je i svoju stranu priče.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

- Messi me nazvao nakon utakmice s Nizozemskom i ispričao se zbog oštrih riječi tijekom utakmice. Tada je bio neki drugi Messi. Ponašao se jako loše tijekom Svjetskog prvenstva, to je baš šteta. Tijekom svih ovih godina zajedno smo odigrali više od 50 utakmica - otkrio je Lahoz.

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