Fifa je za SP uvela 'lex Vinicius': Tko prekrije usta, isključit će ga

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Fifa je uvela nova pravila koja će se prvi put primjeniti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Igrači koji pokriju usta u sukobu s protivnikom ili napuste teren u znak prosvjeda mogu dobiti izravni crveni karton

Admiral

Svaki igrač koji pokrije usta u sukobu s protivnikom ili napusti teren u znak prosvjeda zbog sudačke odluke može dobiti izravni crveni karton na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Međunarodni nogometni odbor (IFAB) je nova pravila jednoglasno odobrio na sastanku u Vancouveru, a primjenjivat će se isključivo na Svjetskom prvenstvu koje počinje u lipnju. Ostala natjecanja sama odlučuju hoće li ih uvesti.

KANADA REAGIRALA Fifa zaustavila prodaju ulaznica za stadion na kojem će igrati Hrvatska i Bosna i Hercegovina
Fifa zaustavila prodaju ulaznica za stadion na kojem će igrati Hrvatska i Bosna i Hercegovina

Pravilo o pokrivanju usta uvedeno je zbog incidenta iz veljače u kojem je Vinicius Jr. iz Real Madrida optužio Gianlucu Prestiannija iz Benfice za rasizam tijekom utakmice Lige prvaka. Prestianni je imao dres preko usta i negirao rasističke komentare, no Uefa ga je suspendirala na šest utakmica nakon što je priznao homofobne komentare. Predsjednik Fife Gianni Infantino odmah je pozvao na promjenu pravila.

- Ako igrač pokrije usta i kaže nešto što ima rasističke posljedice, mora biti isključen. Mora postojati pretpostavka da je rekao nešto što nije smio reći, inače ne bi morao pokriti usta - objasnio je.

Na sucu će biti odgovornost da procijeni sve okolnosti prije nego izda crveni karton, što Fifa smatra dovoljno ozbiljnom mjerom za sprječavanje takvog ponašanja.

IPAK NE MOŽE Stigla najgora vijest za Brazil: Stoper zbog ozljede propušta SP
Stigla najgora vijest za Brazil: Stoper zbog ozljede propušta SP

Senegalska afera u pozadini

Pravilo o kazni za napuštanje terena u znak prosvjeda dolazi nakon siječanjskog skandaloznih scena u finalu Afričkog kupa nacija. Senegal je napustio teren nakon što je Maroku dosuđen kasni penal, no Brahim Díaz je promašio najstrožu kaznu i Senegal je na kraju pobijedio u produžecima. Žalbeni odbor Afričke konfederacije ipak je poništio rezultat i trofej dodijelio Maroku, ali Senegal sada slučaj vodi pred Sportskim arbitražnim sudom koji će dati konačnu odluku o pobjedniku.

MELISSA SATTA Talijanska voditeljica obožava seks. Ovako izgleda s 40 godina
Talijanska voditeljica obožava seks. Ovako izgleda s 40 godina

Prema novom pravilu, sudac može kazniti crvenim kartonom svakog igrača koji napusti teren u znak prosvjeda, ali i svakog člana klupe koji ih na to potiče. Momčad koja uzrokuje prekid utakmice automatski gubi utakmicu. Neke europske nacionalne lige ipak su prigovorile. Naime, postoji mogućnost da igrač napusti teren jer je bio žrtva rasističkog zlostavljanja, a crveni karton u tom slučaju ne bi bio pravedan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Talijanska voditeljica obožava seks. Ovako izgleda s 40 godina
MELISSA SATTA

Talijanska voditeljica obožava seks. Ovako izgleda s 40 godina

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Sada je pronašla novu ljubav i opet zapalila mreže

