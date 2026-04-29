Fifa je za SP uvela 'lex Vinicius': Tko prekrije usta, isključit će ga

Svaki igrač koji pokrije usta u sukobu s protivnikom ili napusti teren u znak prosvjeda zbog sudačke odluke može dobiti izravni crveni karton na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Međunarodni nogometni odbor (IFAB) je nova pravila jednoglasno odobrio na sastanku u Vancouveru, a primjenjivat će se isključivo na Svjetskom prvenstvu koje počinje u lipnju. Ostala natjecanja sama odlučuju hoće li ih uvesti.

Pravilo o pokrivanju usta uvedeno je zbog incidenta iz veljače u kojem je Vinicius Jr. iz Real Madrida optužio Gianlucu Prestiannija iz Benfice za rasizam tijekom utakmice Lige prvaka. Prestianni je imao dres preko usta i negirao rasističke komentare, no Uefa ga je suspendirala na šest utakmica nakon što je priznao homofobne komentare. Predsjednik Fife Gianni Infantino odmah je pozvao na promjenu pravila.

- Ako igrač pokrije usta i kaže nešto što ima rasističke posljedice, mora biti isključen. Mora postojati pretpostavka da je rekao nešto što nije smio reći, inače ne bi morao pokriti usta - objasnio je.

Na sucu će biti odgovornost da procijeni sve okolnosti prije nego izda crveni karton, što Fifa smatra dovoljno ozbiljnom mjerom za sprječavanje takvog ponašanja.

Senegalska afera u pozadini

Pravilo o kazni za napuštanje terena u znak prosvjeda dolazi nakon siječanjskog skandaloznih scena u finalu Afričkog kupa nacija. Senegal je napustio teren nakon što je Maroku dosuđen kasni penal, no Brahim Díaz je promašio najstrožu kaznu i Senegal je na kraju pobijedio u produžecima. Žalbeni odbor Afričke konfederacije ipak je poništio rezultat i trofej dodijelio Maroku, ali Senegal sada slučaj vodi pred Sportskim arbitražnim sudom koji će dati konačnu odluku o pobjedniku.

Prema novom pravilu, sudac može kazniti crvenim kartonom svakog igrača koji napusti teren u znak prosvjeda, ali i svakog člana klupe koji ih na to potiče. Momčad koja uzrokuje prekid utakmice automatski gubi utakmicu. Neke europske nacionalne lige ipak su prigovorile. Naime, postoji mogućnost da igrač napusti teren jer je bio žrtva rasističkog zlostavljanja, a crveni karton u tom slučaju ne bi bio pravedan.