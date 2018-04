Ni Fifa me ne može zaustaviti! Budem li htio, igrat ću na SP-u

Zlatan Ibrahimović posljednji je put za švedsku nogometnu reprezentaciju nastupio na Europskom prvenstvu u Francuskoj, u porazu 1-0 od Belgije u fazi po skupinama.

U međuvremenu je sezonu i pol proveo u Manchester Unitedu osvojivši Europsku ligu, engleski liga-kup i superkup, a prošli tjedan zamijenio je Old Trafford američkom ligom MLS i LA Galaxyjem, gdje je u debiju oduševio sve postigavši dva gola nakon četiri mjeseca neigranja.

Njegova je reprezentacija bez njega uspješno odradila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Rusiji pa se, sasvim logično, poteglo pitanje mogućeg Zlatanova sudjelovanja na završnici u Rusiji. A i to je protivno pravilima Fife zbog Zlatanova udjela vlasništva u jednoj kladionici...

- Fifa me ne može zaustaviti. Ako budem želio biti tamo, bit ću tamo. Isto je tako i s reprezentacijom. Ako budem htio igrati, zaigrat ću. To nije stvar Fife, to je stvar mene i onoga što ja želim - samouvjereno je rekao Zlatan u intervjuu za Eurosport.

Vrata su mi otvorena

Izbornik Švedske Janne Andersson nije fasciniran Zlatanovom veličinom i nema ga namjeru uvrstiti u selekciju koja je bez njega izborila Mundijal izbacivši Italiju u play-offu.

- Vrata su mi otvorena, nisu zatvorena. Ako sve bude kako treba, a osjećam da sam sposoban za to, onda možemo razgovarati. Ali još nisam došao do toga. Sada sam samo sretan što mogu igrati - rekao je Ibrahimović i zaključio:

- Želim igrati nogomet i zaigrajmo nogomet. Kada budem igrao nogomet, vidjet ćemo mogu li ga igrati na Svjetskom prvenstvu.

Jesam li spreman? Ma idemo

Galaxy je uz njegovu pomoć svladao gradskog rivala Los Angeles FC. Bila je to nevjerojatna utakmica koju je obilježio Ibrin lob s 50 metara.

- Bio je to sjajan dan. Prva utakmica kod kuće, gubimo 3-0. nisam znao koliko sam spreman igrati. Nismo o tome razgovarali i odradio sam s momčadi samo 20 minuta. Na poluvremenu smo gubili 3-0, ali kad smo smanjili na 3-1 sve se počelo okretati.

- Pitali su me jesam li spreman, trebam li još vremena. Rekao sam "U redu, idemo". Zabili smo za 3-2, onda sam pogodio sjajno za 3-3 i u nadoknadi za 4-3. Atmosfera je bila naelektrizirana, bilo je jako puno sretnih lica. Sve je ispalo jako dobro.

Zašto MLS i SAD?

- Nekoliko godina pratio sam MLS i bio znatiželjan. Koliko je dobar nogomet i koliko bolji može postati. Igrao sam ovdje s europskim momčadima protiv ovdašnjih klubova, ali to nije isto, nije to bio natjecateljski nivo. Savršeno mi odgovara jer nije tako visok nivo nogometa i lakše možete kontrolirati utakmicu. Želite pomoći, biti bolji i pobjeđivati. Budem li mogao pobjeđivati i ovdje, mogu svugdje. Razmišljao sam samo o nogometu.

Želim osjetiti travu svaki dan

Misliš li se vratiti u Europu?

- Teško je odgovoriti. Da ste me pitali to prije godinu dana, možda to ne bi bilo moguće. Vidjet ćemo, sve je pitanje volje i htijenja. Činim ovo 23 godine i znam što moram učiniti da uspijem. Sad sam ovdje. Svi me pitaju o budućnosti, nitko ne govori "Sjajno je što opet igraš". Trebamo se fokusirati na prave stvari.

Što još trebaš postići u karijeri?

- Ništa. Samo želim uživati, igrati i osjetiti travu svaki dan. Sve je u tome. Nakon ozljeda koje sam prolazio, zahvalan sam što mogu igrati nogomet.