Fifa mijenja pravila za ždrijeb za Svjetsko prvenstvo? Evo što to znači za Dalićeve izabranike

Hrvatska nogometna reprezentacija sve je bliže plasmanu na još jedno Svjetsko prvenstvo, a 14. studenog 'vatrene' čeka susret s Farskim Otocima.

Fifino novo pravilo moglo bi utjecati na status nositelja. Prema informacijama portala Football Meets Data, mijenjanje pravila moglo izravno utjecati na izabranike Zlatka Dalića.

Na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. vrijedilo je pravilo da sve reprezentacije koje su se kvalificirale kroz dodatne kvalifikacije završe u najslabijoj skupini, odnosno, četvrtoj jakosnoj skupini. To se pravilo primjenjivalo jer dok se još održavao ždrijeb, utakmice dodatnih kvalifikacija još nisu bile odigrane.

Ali sada će se prema neslužbenim informacijama, gledati Fifin ranking, bez obzira na način plasmana, a Hrvatska je trenutačno na 11. mjestu Ffine ljestvice.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Komplikacije za Hrvatsku

Uvođenje novog pravila zadalo bi komplikacije Hrvatskoj u borbi za prvu jakosnu skupinu. 'Vatreni' su trenutačno najbolje rangirana reprezentacija u drugoj jakosnoj skupini, ali plasman u prvu jakosnu skupinu ovisio bi o drugim reprezentacijama. Hrvatska se nadala ulasku među nositelje skupine, pod uvjetom da Njemačka kiksa, ali sada je to nemoguće. Bolji koeficijent od Hrvatske ima i Italija koja ima osigurano mjesto u dodatnim kvalifikacijama, a ako se Talijani ne plasiraju na prvenstvo, njihov koeficijent uzela bi reprezentacija koja se nalazila u istoj grupi.