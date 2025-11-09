Obavijesti

Sport

Komentari 3
KOMPLIKACIJE ZA VATRENE

Fifa mijenja pravila za ždrijeb za Svjetsko prvenstvo? Evo što to znači za Dalićeve izabranike

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Fifa mijenja pravila za ždrijeb za Svjetsko prvenstvo? Evo što to znači za Dalićeve izabranike
6
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija se nadala ulasku među nositelje ždrijeba, ali ako se uvede ovo pravilo, to će biti jako teško jer bi trebala preskočiti Njemačku i Italiju u ovom okupljanju

Hrvatska nogometna reprezentacija sve je bliže plasmanu na još jedno Svjetsko prvenstvo, a 14. studenog 'vatrene' čeka susret s Farskim Otocima. 

Fifino novo pravilo moglo bi utjecati na status nositelja. Prema informacijama portala Football Meets Data, mijenjanje pravila moglo izravno utjecati na izabranike Zlatka Dalića. 

Na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. vrijedilo je pravilo da sve reprezentacije koje su se kvalificirale kroz dodatne kvalifikacije završe u najslabijoj skupini, odnosno, četvrtoj jakosnoj skupini. To se pravilo primjenjivalo jer dok se još održavao ždrijeb, utakmice dodatnih kvalifikacija još nisu bile odigrane. 

Ali sada će se prema neslužbenim informacijama, gledati Fifin ranking, bez obzira na način plasmana, a Hrvatska je trenutačno na 11. mjestu Ffine ljestvice.  

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Komplikacije za Hrvatsku 

Uvođenje novog pravila zadalo bi komplikacije Hrvatskoj u borbi za prvu jakosnu skupinu. 'Vatreni' su trenutačno najbolje rangirana reprezentacija u drugoj jakosnoj skupini, ali plasman u prvu jakosnu skupinu ovisio bi o drugim reprezentacijama. Hrvatska se nadala ulasku među nositelje skupine, pod uvjetom da Njemačka kiksa, ali sada je to nemoguće. Bolji koeficijent od Hrvatske ima i Italija koja ima osigurano mjesto u dodatnim kvalifikacijama, a ako se Talijani ne plasiraju na prvenstvo, njihov koeficijent uzela bi reprezentacija koja se nalazila u istoj grupi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025