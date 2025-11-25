Fifa objavila jakosne skupine za SP. Evo što to znači za Hrvatsku

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) i službeno je objavila jakosne skupine i proceduru ždrijeba Svjetskog prvenstva 2026. koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu. Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što je već poznato, smještena je u drugu jakosnu skupinu, a nositelji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, te Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka. Poznato je i kako će četiri europske reprezentacije koje će izvaditi vizu kroz dodatne kvalifikacije, kao i dvije s Interkontinentalnog play-offa biti smještene u četvrti "pot". Potvrđeno je da je Hrvatska u drugoj jakosnoj skupini.

Ždrijeb će započeti tako da će sve momčadi iz prvog pota biti raspoređene u skupine od A do L. Zatim će se nastaviti s jakosnim skupinama 2, 3 i 4. Već se zna kako će domaćini, Meksiko biti na A1, Kanada na B1, a SAD na D1.

Kako bi se osigurala ravnoteža, prilikom izrade rasporeda utakmica utvrđena su dva odvojena puta do finala. FIFA je donijela odluku i da će četiri najviše rangirane momčadi na FIFA-inoj ljestvici (Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska) biti izvučene na suprotne puteve. To bi značilo da ako Španjolska i Argentina osvoje svoje skupine, neće se moći susresti prije finala. Isti princip primjenjivat će se na Francusku i Englesku.

Upravo je četvrti pot onaj koji izaziva najviše polemika i straha među izbornicima. Naime, FIFA je odlučila da se šest mjesta rezerviranih za pobjednike doigravanja (četiri iz Europe i dva interkontinentalna) automatski smjesti u najslabiji pot, bez obzira na stvarni "renking" tih reprezentacija. Ovdje u priču ulazi Italija. "Azzurri" nisu uspjeli osigurati izravan plasman te ih čeka težak put kroz doigravanje u ožujku, gdje prvo moraju pobijediti Sjevernu Irsku, a zatim boljeg iz ogleda Walesa i Bosne i Hercegovine. Ako Talijani uspiju i plasiraju se na SP, bit će u istom košu s Haitijem i Novim Zelandom. Tako bi Hrvatska mogla igrati i protiv Italije.

Prilikom ždrijeba primjenjivat će se i ograničenja konfederacije, pri čemu niti jedna skupina neće imati više od jedne momčadi iz iste regije osim UEFA-e, koja ima 16 predstavnika i može smjestiti do dvije momčadi u skupinu. Iako će konačni ždrijeb odrediti koje će momčadi igrati jedna protiv druge u grupnoj fazi, ažurirani raspored utakmica, uključujući stadion dodijeljen svakoj utakmici i odgovarajuće vrijeme početka, bit će potvrđen u subotu, 6. prosinca. Turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja u New Jerseyju.

POT 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

POT 2: HRVATSKA, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

POT 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

POT 4: : Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curacao, Haiti, Novi Zeland, Europsko doigravanje A, B, C i D, FIFA doigravanje 1 i 2