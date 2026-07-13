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Fifa objavila suca za polufinale Francuske i Španjolske! Dolazi iz španjolskog govornog područja

Piše Luka Tunjić,
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Fifa objavila suca za polufinale Francuske i Španjolske! Dolazi iz španjolskog govornog područja
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Foto: Simon Fearn/REUTERS
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Barton dolazi iz El Salvadora, države u kojoj je službeni jezik španjolski, što će mu biti dodatna prednost u komunikaciji s velikim dijelom sudionika utakmice

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Salvadorski sudac Ivan Barton dijelit će pravdu u prvom polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Francuske. Ovaj 35-godišnjak već je na ovogodišnjem Mundijalu sudio tri utakmice, u prvom kolu dvoboj Turske i Paragvaja, zatim Japana i Švedske, a u nokaut-fazi susret Švicarske i Kolumbije u osmini finala.

Barton je član Fifine elitne skupine sudaca od 2018. godine, a polufinale u utorak bit će najveća međunarodna utakmica u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ujedno će postati i prvi glavni sudac iz El Salvadora koji je vodio polufinale Svjetskog prvenstva. Bio je i na SP-u 2022. u Katru, gdje je sudio susrete Njemačka - Japan, Brazil - Švicarska i Engleska - Senegal.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden
Foto: Tim Heitman/REUTERS

Barton dolazi iz El Salvadora, države u kojoj je službeni jezik španjolski, što će mu biti dodatna prednost u komunikaciji s velikim dijelom sudionika utakmice. Polufinale Španjolska - Francuska na rasporedu je u utorak u 21 sat po hrvatskom vremenu.

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Jedan od Bartonovih pomoćnika bit će njegov sunarodnjak David Moran, dok će drugi pomoćnik, Antonio Pupiro, stići iz Argentine. Ulogu četvrtog suca preuzet će Šveđanin Glenn Nyberg.

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