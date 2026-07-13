Fifa objavila suca za polufinale Francuske i Španjolske! Dolazi iz španjolskog govornog područja

Salvadorski sudac Ivan Barton dijelit će pravdu u prvom polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Francuske. Ovaj 35-godišnjak već je na ovogodišnjem Mundijalu sudio tri utakmice, u prvom kolu dvoboj Turske i Paragvaja, zatim Japana i Švedske, a u nokaut-fazi susret Švicarske i Kolumbije u osmini finala.

Barton je član Fifine elitne skupine sudaca od 2018. godine, a polufinale u utorak bit će najveća međunarodna utakmica u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ujedno će postati i prvi glavni sudac iz El Salvadora koji je vodio polufinale Svjetskog prvenstva. Bio je i na SP-u 2022. u Katru, gdje je sudio susrete Njemačka - Japan, Brazil - Švicarska i Engleska - Senegal.

Foto: Tim Heitman/REUTERS

Barton dolazi iz El Salvadora, države u kojoj je službeni jezik španjolski, što će mu biti dodatna prednost u komunikaciji s velikim dijelom sudionika utakmice. Polufinale Španjolska - Francuska na rasporedu je u utorak u 21 sat po hrvatskom vremenu.

Jedan od Bartonovih pomoćnika bit će njegov sunarodnjak David Moran, dok će drugi pomoćnik, Antonio Pupiro, stići iz Argentine. Ulogu četvrtog suca preuzet će Šveđanin Glenn Nyberg.