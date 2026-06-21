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BIT ĆE U VAR-U

Fifa ponovno ukazala veliko povjerenje Bebeku. Dobio je peti angažman na Mundijalu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Fifa ponovno ukazala veliko povjerenje Bebeku. Dobio je peti angažman na Mundijalu
Zagreb: Dinamo i Gorica na Maksimiru igraju zadnje, 36. kolo HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Riječanin je postao prvi hrvatski sudac na svjetskim prvenstvima nakon 1982. godine. Fifa ga je na ovom turniru specijalizirala za rad u VAR sobi, a novim mu je angažmanom ponovno iskazala veliko povjerenje

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Ivan Bebek (49) nastavlja s uspješnim angažmanima na Svjetskom prvenstvu. Fifa je hrvatskog suca odredila za utakmicu Jordana i Alžira, koja se igra u utorak u 5 sati po hrvatskom vremenu, a to će mu biti već peti nastup na ovom turniru.

Bebek će obnašati dužnost glavnog VAR suca. Pomagat će mu Jarred Gillett iz Engleske i Bram Van Driessche iz Belgije. Glavni sudac utakmice bit će Slovenac Slavko Vinčić, dok će mu uz aut-linije pomagati njegovi sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič.

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Riječanin je postao prvi hrvatski sudac na svjetskim prvenstvima nakon 1982. godine. Fifa ga je na ovom turniru specijalizirala za rad u VAR sobi, a novim mu je angažmanom ponovno iskazala veliko povjerenje. Bebek je na Svjetskom prvenstvu debitirao u utakmici Brazila i Maroka, a zatim je radio na susretima Saudijske Arabije i Urugvaja, Uzbekistana i Kolumbije te Nizozemske i Švedske.

Posebno važnu ulogu imao je u utakmici Uzbekistana i Kolumbije, u kojoj je također bio glavni VAR sudac. Time je pokazao da ga Fifa ne smatra samo članom VAR ekipe, nego sucem kojemu može povjeriti najodgovorniju funkciju iza monitora. Utakmica Jordana i Alžira bit će mu peti angažman na prvenstvu, čime će nastaviti niz kakav hrvatsko suđenje na svjetskoj smotri nije imalo 44 godine.

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